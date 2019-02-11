В махинациях с запчастями к Toyota подозревают чиновницу правительства Новосибирской области

Вечером 8 февраля стало известно о задержании директора государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» Натальи Малиновской. «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что причиной задержания чиновницы стало подозрение в махинациях с поставками запчастей к автомобилям Toyota Camry, входящими в автопарк регионального правительства. Источники заявили, что речь идет об автоматических коробках передач и деталям к ним. По версии следствия, Малиновская похитила 4,8 млн руб.

Малиновская занимает свою должность с 2013 года. Ранее она работала в региональном Минздраве на должности замминистра здравоохранения Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Сообщается, что Малиновской обвинение не предъявлено. По данным издания, по делу проходят еще три человека. Двое сотрудников хозуправления и один представитель фирмы-поставщика деталей.

Как сообщил РБК Новосибирск руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Сергей Нешумов, сотрудники региональной администрации содействуют правоохранительным органам.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Хозяйственное управление» обслуживает деятельность администрации губернатора Новосибирской области, регионального правительства и Заксобрания. Учредителем является Правительство, Управделами Губернатора региона и правительства области и также Департамент имущества и Земельных отношений новосибирской области. Согласно данным «Контур. Фокус», сумма государственных закупок, в которых ГКУ НСО «ХОЗУ» выступало заказчиком, по итогам прошлого года составила 312 млн руб.

Источник: РБК