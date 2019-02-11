КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю 8913-701-2341 Алёна
продам 3-ю квартиру в центре
продам 3-ю квартиру в центре
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в районе ТЦ Астор
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Палатки и ларьки вернут на улицы России

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

«Академгородок 2.0»: Травников назвал новые возможности для Бердска

В махинациях с запчастями к Toyota подозревают чиновницу правительства Новосибирской области

Рогозин о падении ракет: Техника — это все-таки техника

Детский лагерь построят в Бердске

Семинары-тренинги от «Локсит» и «В.Консалт»

Трампа обвинили в безделье на работе

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Рогозин о падении ракет: Техника — это все-таки техника

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

11.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Рогозин о падении ракет: Техника — это все таки техника

Ракеты изредка падают

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков космических ракет в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — сказал Рогозин.

По его словам, ракета «Союз» много раз запускалась без сбоев, но аварии все же случались, в том числе с пилотируемыми кораблями. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

«То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но, так или иначе, это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль «Союз-МС» спас экипаж. На том участке, на котором никогда еще спасение не происходило», — сказал он.

Рогозин отметил, что у других стран в подобных ситуациях гибли люди.
«Мы этого не допустили. Самое главное, экипаж спасен. И эта задача была выполнена. Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль», — добавил он.

В частности, введен видеоконтроль за всеми элементами сборки ракеты. По его словам, в конце прошлого года, то есть сразу после этой аварии, «Роскосмос» провел четыре контрольных пуска этой же ракеты. Пятый пуск был уже с пилотируемым кораблем. Таким образом, жизнеспособность станции была восстановлена, резюмировал глава ведомства.

Он добавил, что сейчас именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

ЧП с «Союзом-ФГ» стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» 11 октября не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Палатки и ларьки вернут на улицы России Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме 169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

(3) Комментариев

  1. ххх

    коэффициент правдивости слов Рогозина 1%

    Thumb up 4 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика