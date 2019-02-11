Рогозин о падении ракет: Техника — это все-таки техника

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачных запусков космических ракет в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — сказал Рогозин.

По его словам, ракета «Союз» много раз запускалась без сбоев, но аварии все же случались, в том числе с пилотируемыми кораблями. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

«То есть рано или поздно это могло произойти. Человеческий фактор или сбой техники, но, так или иначе, это произошло. Другое дело, что уникальный пилотируемый корабль «Союз-МС» спас экипаж. На том участке, на котором никогда еще спасение не происходило», — сказал он.

Рогозин отметил, что у других стран в подобных ситуациях гибли люди.

«Мы этого не допустили. Самое главное, экипаж спасен. И эта задача была выполнена. Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль», — добавил он.

В частности, введен видеоконтроль за всеми элементами сборки ракеты. По его словам, в конце прошлого года, то есть сразу после этой аварии, «Роскосмос» провел четыре контрольных пуска этой же ракеты. Пятый пуск был уже с пилотируемым кораблем. Таким образом, жизнеспособность станции была восстановлена, резюмировал глава ведомства.

Он добавил, что сейчас именно Россия обеспечивает доставку всех членов экипажей на МКС.

ЧП с «Союзом-ФГ» стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» 11 октября не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Источник: РИА Новости