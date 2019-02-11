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Медведев дал 2,3 млрд рублей на перинатальный центр в Новосибирске

Строящийся перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи.

11.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Медведев дал 2,3 млрд рублей на перинатальный центр в Новосибирске

Деньги пойдут на реконструкцию

Новосибирская область получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 154-р 6 февраля подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сказано в тексте распоряжения, для ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» в 2019 году предполагается выделение 519 млн рублей и в 2020 году – 1,8 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра.

Минздраву РФ поручено обеспечить до 15 февраля 2019 года заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов РФ о предоставлении субсидий.

Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению.

О важности строительства важнейшего медицинского объекта на территории Новосибирской области неоднократно заявлял Губернатор Андрей Травников. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области.


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(2) Комментариев

  1. ххх

    Что значит дал?
    со своих личных денег или с наших налогов?

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