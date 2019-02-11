КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю 8913-701-2341 Алёна
продам 3-ю квартиру в центре
продам 3-ю квартиру в центре
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в районе ТЦ Астор
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Палатки и ларьки вернут на улицы России

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

«Академгородок 2.0»: Травников назвал новые возможности для Бердска

В махинациях с запчастями к Toyota подозревают чиновницу правительства Новосибирской области

Рогозин о падении ракет: Техника — это все-таки техника

Детский лагерь построят в Бердске

Семинары-тренинги от «Локсит» и «В.Консалт»

Трампа обвинили в безделье на работе

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Участников «Марша материнского гнева» задержали в Петербурге

В российских городах протестовали против задержания активистки «Открытой России» за участие в деятельности нелегальной организации. Ее дочь в это время умирала в реанимации.

11.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
 

Участников Марша материнского гнева задержали в Петербурге

Полиция разогнала несогласованные митинги

В Санкт-Петербурге в воскресенье в полицию попали около десятка активистов.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти радиостанции «Говорит Москва» подтвердили задержание участников акции. Пресс-служба ведомства сообщила, что активисты проверяются на причастность к организации мероприятия.

«Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции».

«Марш материнского гнева» проходил 10 февраля в российских городах в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Она находится под домашним арестом с 23 января. 31-го числа её 17-летняя дочь умерла в реанимации. Шевченко отпустили на похороны.

По данным СМИ, на акции в Москве на Тверской улице был задержан молодой человек. Все акции не согласованы с властями.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Палатки и ларьки вернут на улицы России Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме 169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

(5) Комментариев

  1. Аноним

    обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Это как ??? по закону но нежелательно?

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. ххх

    Феодализм во всей красе,скоро местные бояре будут требовать право первой брачной ночи!

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Аноним

    что за садомазохизм. всем понятно что в этой стране митинги восхваления разрешены, а вот митинги критики власти ни-ни. Перестаньте уже митинговать. Вас всё равно так никто не услышит и не захочет слышать.

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика