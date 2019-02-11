Участников «Марша материнского гнева» задержали в Петербурге

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обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Это как ??? по закону но нежелательно?
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Феодализм во всей красе,скоро местные бояре будут требовать право первой брачной ночи!
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«скоро местные бояре будут требовать право первой брачной ночи!»
Так разве в нашей стране его кто-то отменял?
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Людоеды
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что за садомазохизм. всем понятно что в этой стране митинги восхваления разрешены, а вот митинги критики власти ни-ни. Перестаньте уже митинговать. Вас всё равно так никто не услышит и не захочет слышать.
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