Участников «Марша материнского гнева» задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге в воскресенье в полицию попали около десятка активистов.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти радиостанции «Говорит Москва» подтвердили задержание участников акции. Пресс-служба ведомства сообщила, что активисты проверяются на причастность к организации мероприятия.

«Сотрудниками полиции во время проведения несогласованной акции в полицию доставлено несколько граждан для проверки на причастность к организации указанной акции».

«Марш материнского гнева» проходил 10 февраля в российских городах в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации. Она находится под домашним арестом с 23 января. 31-го числа её 17-летняя дочь умерла в реанимации. Шевченко отпустили на похороны.

По данным СМИ, на акции в Москве на Тверской улице был задержан молодой человек. Все акции не согласованы с властями.