Извещатель не спас: СК проверяет гибель 4-х детей с матерью на пожаре в Новосибирской области

Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства пожара в Краснозерском районе, где погибли женщина и четверо малолетних детей.

10 февраля 2019 года следователем Ордынского межрайонного следственного отдела СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту пожара частном жилом доме, расположенном в селе Полойка Новосибирской области, произошёл пожар.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после тушения возгорания обнаружены тела 36-летней женщины и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения.

В ходе расследования уголовного дела допрашиваются свидетели происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, изымается необходимая документация.

-Кроме того, следователи установили, что в ноябре 2018 между администрацией Плойского сельсовета и Федеральным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» заключен муниципальный контракт на оказание услуги по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями и их техническое обслуживание. Следствием было установлено, что сигнал о пожаре в доме, где погибли люди, на пульт дежурной службы не поступил, — рассказали в региональном управлении сегодня, 11 февраля.

Из материалов уголовного дела выделены материалы в отдельное производство для проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По результатам уголовно-процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.