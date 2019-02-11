Остановит старение правильное питание и отказ от курения

Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики. По их словам, продлить молодость организма можно своими силами.
Исследование проводилось в течение 12 лет. За годы наблюдений ученые пришли к выводу, что главным залогом молодости являются регулярные физические нагрузки, правильное питание, периодические медицинские обследования и отказ от сигарет. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что быстрее старели те участники исследования, психологический возраст которых обгонял фактический. А также люди, подверженные постоянным стрессам.
Еще одним важным пунктом в сохранении молодости оказался отказ от сладкого. По словам ученых, печенье и пирожные лучше заменить грецкими орехами, гранатами и клубникой, сообщает «Российская газета». При этом одним из самых полезных продуктов для молодости был признан перец чили.
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Какой нафиг «перец чили»?! Чернослив — чемпион по содержанию антиоксидантов! Самое оно!
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Ну вам-то лучше знать. Какие к черту 12 лет исследований, надо было сразу обратиться к Гостю с бердского сайта.
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Ну неплохой заход. Это типо нафиг вам больницы, и доход большой, жрите перец Чили с дешевою лапшой
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А чем тебе лапша «не комильфо»? Макароны по-флотски ваааще класс! Если умеешь готовить! Мы вообще в последнее время поддаёмся влиянию «чужих»! Наша кухня, российская, с учётом кавказской, среднеазиатской, татарской — вообще национальное богатство! Меньше надо слушать «западные всхлипы»! Где «они» нам же доказывают, что бельгийская картошка-фри, жаренная в перегретом масле!, очень полезная, а русская — жаренная со свининкой, прямо ужас-ужас! Все эти британские «фиш-энд-чипс», пудинги и овсянки — есть гуд, а борщ, щи со сметанкой, да на доброй масалыге, — ну чистая отрава! (???!) Есть традиции в еде, есть привязка к местному климату и условиям! Всё у нас «с кухней» правильно! Режим, спорт, умеренность в еде и питие — и всё у вас будет хорошо!
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На ваших ушах лапша вообще спадает , хоть иногда? Что нашего в пиндосовской картошечке, ихних помидорах, и от туда же огурцах? Может египетская пшеница, это исконно русская пища? Спасибо петру№1 скажите! Который нашу кухню выжег калёным железом и теперь такие как вы с пеной у рта защищаете «чужую кухню» не имевшую с Россией семь тысяч лет, ничего общего!
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Если ты принципиально копаешь, аж от самого египта, можешь пареную репу хавать! С перловкой, сбитнем и перепелами!
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Для продления молодости нужно ежедневно употреблять зеленую траву!
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Лошадям?
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правильное питание — это очень очень умеренное питание ))
к этому здоровому образу жизни нас старательно и ведут:
Росстат: 37% россиян живут меньше, чем на 10 долларов в день. По методике Всемирного банка доход меньше 10 долларов в день свидетельствует о бедности. Ни в одной развитой стране мира столь удручающего показателя неблагополучия населения, как в России, нет.
37% россиян получают меньше 19 тыс. рублей в месяц, что позволяет людям тратить на свои нужды лишь 633 рубля, или 9,6 доллара в день, следует из доклада Росстата о социально-экономическом развитии за 2018 год, который цитирует Finanz.ru.
Всего 12% граждан РФ располагают ежемесячным доходом выше 60 тысяч рублей. Более половины — 55,2% — живут на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый — 23,2% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 7,6 доллара в день, а каждый восьмой (12%) находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый россиянин все доходы тратит на еду и коммунальные платежи, поэтому даже покупка одежды становится серьезным вызовом для семейного бюджета. Почти половина жителей РФ по отношению к этим обездоленным людям могут считать себя счастливчиками, поскольку кроме еды, они могут позволить себе еще покупку одежды и обуви, по мере их износа. Но вот на покупку бытовой техники уже не хватает, поэтому приходится брать кредиты. Таковых насчитывается 43%. По итогам прошлого года задолженность населения перед банками увеличилась на 2,727 триллиона рублей. (с)
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