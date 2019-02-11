Остановит старение правильное питание и отказ от курения

Международная группа специалистов из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне выяснила, что скорость старения людей лишь на 20% зависит от генетики. По их словам, продлить молодость организма можно своими силами.

Исследование проводилось в течение 12 лет. За годы наблюдений ученые пришли к выводу, что главным залогом молодости являются регулярные физические нагрузки, правильное питание, периодические медицинские обследования и отказ от сигарет. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что быстрее старели те участники исследования, психологический возраст которых обгонял фактический. А также люди, подверженные постоянным стрессам.

Еще одним важным пунктом в сохранении молодости оказался отказ от сладкого. По словам ученых, печенье и пирожные лучше заменить грецкими орехами, гранатами и клубникой, сообщает «Российская газета». При этом одним из самых полезных продуктов для молодости был признан перец чили.