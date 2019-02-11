169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

Судебные приставы Новосибирской области по итогам работы за 2018 год отмечают рост количества поступивших исполнительных документов на принудительное исполнение, но при этом снижение суммы подлежащей взысканию.

В 2018 году на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Новосибирской области находилось 1 миллион 748 тысяч исполнительных производств различных категорий, что на 5 тысяч исполнительных производств больше, чем в 2017 году. Однако сумма, подлежащая взысканию снизилась на 5 млрд рублей по сравнению с 2017 годом и составила 169,4 млрд рублей.

Увеличение общего количества исполнительных документов, предъявленных на принудительное исполнение, отмечается за счет исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций (рост на 50%), по жилищно-коммунальным услугам (на 52,8%), штрафов, назначенных судами в качестве наказания по делам об административных правонарушениях (на 37,1%).

При этом сократилось поступление исполнительных документов о взыскании задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса (на 37,6%), задолженности по заработной плате (на 21,7%), штрафов, назначенных специально уполномоченными органами по делам об административных правонарушениях (на 27,3%).

Вместе с тем, в условиях увеличения нагрузки в 2018 году Управлением в целом достигнута положительная динамика. По результатам работы за год окончено и прекращено 1,1 млн. исполнительных производств, из них около 600 тысяч фактическим исполнением. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма превысила результат 2017 года почти на 600 млн рублей и составила 12,2 млрд. рублей.

По ряду категорий исполнительных документов, в том числе социально значимых, отмечается безусловная положительная динамика, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Достигнут рост взыскания денежных средств по исполнительным производствам: о взыскании алиментных платежей взыскано 305 млн рублей, что на 30 млн рублей больше, чем в 2017; в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства взыскано порядка 353,7 млн рублей, что больше на 32 млн рублей, чем в 2017 году; в пользу кредитных организаций взыскано 3 млрд рублей; в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено почти 4,2 млрд рублей.

Эффективность принудительного исполнения в значительной степени зависит от результатов применения таких мер, как наложение ареста на имущество должников и реализация имущества. Так, в 2018 году сумма денежных средств, полученных от реализации имущества должников, возросла в 2 раза по сравнению с 2017 годом и составила 577 млн рублей.

Эффективно воздействует на должников применение мер временного ограничения. В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации (вынесено более 143 тыс. постановлений, рост составил 55%), должниками оплачено 13,3 млн. рублей. За счет реализации судебными приставами-исполнителями полномочий по применению временного ограничения на пользование должником специальным правом взыскателям возвращено 119 млн. рублей (в 2017 году – 17,7 млн рублей).

В отношении должников, которые умышленно уклоняются от исполнения своих обязательств, применяются меры уголовно-правового характера. В 2018 году в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов возбуждено 1 172 уголовных дела по ст.157 УК РФ, за растрату или отчуждение арестованного имущества возбуждено 15 уголовных дел по ст. 312 УК РФ, а так же 33 уголовных дела по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.