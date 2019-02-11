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169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

На 50% выросли кредитные долги и задолженность по оплате коммунальных услуг. на 577 млн рублей продали имущество должников.

11.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
169 млрд рублей долгов взыскали приставы за год в Новосибирской области

Приставы исполняют решение суда

Судебные приставы Новосибирской области по итогам работы за 2018 год отмечают рост количества поступивших исполнительных документов на принудительное исполнение, но при этом снижение суммы подлежащей взысканию.

В 2018 году на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Новосибирской области находилось 1 миллион 748 тысяч исполнительных производств различных категорий, что на 5 тысяч исполнительных производств больше, чем в 2017 году. Однако сумма, подлежащая взысканию снизилась на 5 млрд рублей по сравнению с 2017 годом и составила 169,4 млрд рублей.

Увеличение общего количества исполнительных документов, предъявленных на принудительное исполнение, отмечается за счет исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу кредитных организаций (рост на 50%), по жилищно-коммунальным услугам (на 52,8%), штрафов, назначенных судами в качестве наказания по делам об административных правонарушениях (на 37,1%).

При этом сократилось поступление исполнительных документов о взыскании задолженности в сфере топливно-энергетического комплекса (на 37,6%), задолженности по заработной плате (на 21,7%), штрафов, назначенных специально уполномоченными органами по делам об административных правонарушениях (на 27,3%).

Вместе с тем, в условиях увеличения нагрузки в 2018 году Управлением в целом достигнута положительная динамика. По результатам работы за год окончено и прекращено 1,1 млн. исполнительных производств, из них около 600 тысяч фактическим исполнением. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма превысила результат 2017 года почти на 600 млн рублей и составила 12,2 млрд. рублей.

По ряду категорий исполнительных документов, в том числе социально значимых, отмечается безусловная положительная динамика, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Достигнут рост взыскания денежных средств по исполнительным производствам: о взыскании алиментных платежей взыскано 305 млн рублей, что на 30 млн рублей больше, чем в 2017; в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства взыскано порядка 353,7 млн рублей, что больше на 32 млн рублей, чем в 2017 году; в пользу кредитных организаций взыскано 3 млрд рублей; в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено почти 4,2 млрд рублей.

Эффективность принудительного исполнения в значительной степени зависит от результатов применения таких мер, как наложение ареста на имущество должников и реализация имущества. Так, в 2018 году сумма денежных средств, полученных от реализации имущества должников, возросла в 2 раза по сравнению с 2017 годом и составила 577 млн рублей.

Эффективно воздействует на должников применение мер временного ограничения. В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации (вынесено более 143 тыс. постановлений, рост составил 55%), должниками оплачено 13,3 млн. рублей. За счет реализации судебными приставами-исполнителями полномочий по применению временного ограничения на пользование должником специальным правом взыскателям возвращено 119 млн. рублей (в 2017 году – 17,7 млн рублей).

В отношении должников, которые умышленно уклоняются от исполнения своих обязательств, применяются меры уголовно-правового характера. В 2018 году в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов возбуждено 1 172 уголовных дела по ст.157 УК РФ, за растрату или отчуждение арестованного имущества возбуждено 15 уголовных дел по ст. 312 УК РФ, а так же 33 уголовных дела по ст.315 УК РФ за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

 


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