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Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 20 февраля и подарить.

11.02.2019 Нет комментариев

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! И мы повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе

ВКонтакте

, и, конечно, в газете 20 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту

bkurer@mail.ru

с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2019 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Щербатенко Евгений
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Александр Калинин

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Соничев Виталий, сын Соничев Никита
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Карен
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Сергеев Виталий
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
сын Данила папа Алексей
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Иван и Полина
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Коля и Кира доченька
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Николай, дочь Кристина,сын Артём
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Глебова Евочка с папочкой Глебовым Станиславом
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Андрей, сын Иван!
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа самый лучший Жестков Николай
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Попов Сергей
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Паша и дочка Саша
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Савченко-Артём
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папу-зовут-Илья-сына-зовут-Степан
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Давлатов-Умеджон-наш-самый-хороший-папа
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Константин-Гробок
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа-Алексей-с-сыном-Максимом
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой-папа
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа-Вадик-и-сын-Савва
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Папа Паша и дочка Саша[/caption]

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Игорь и сынок Ярослав
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Рома и сынок Илья
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Саша Рябченко с сыном Глебом
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Городков Виктор
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Шарипов Алексей
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Некрасовы Егор и Надежда 48лет вместе и их дочь Елена
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папуля, Николай!
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Епифанов Антон, сын Тимур
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа Шарипов Алексеи и дочка Лиза
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Иванов Виталя дочь Кира
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Дмитрий и его дочурки Таисия и Варвара
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Константин с сыновьями Марком и Данилом
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Сонечка и папа Дима
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Долженко Александр-папа дочка Алина
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Лучший папа на свете, Рользин Максим
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
папа Александр и сыночек Артемка
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Мой папа
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Евгений , сын Мирон
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Юрий Михайлович, Варвара Юрьевна, Елисей Юрьевич!!!
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа-Сергей, дети-Ярослав и Арсений
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа-Александр, дочь-Валерия
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Черников Сергей Ксения Бок
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Дмитрий Бок
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Соболев Сергей.
Слево Василиса справо Настенька. Спасибо)

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