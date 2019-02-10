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Изрезали ножом продавщицу ради 3000 рублей из кассы в Новосибирской области

Трое 18-летних били ножом в спину, шею и голову продавцу в Тогучине. Сейчас она в реанимации. Убегая от полиции, один из подозреваемых выпрыгнул с 3-го этажа и тоже попал в больницу.

10.02.2019 Фото: КП 6 коммент.
 
Изрезали ножом продавщицу ради 3000 рублей из кассы в Новосибирской области

У раненой продавщицы дома остался маленький сын

Вечером 9 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы Тогучина о разбойном нападении, совершенном в магазине на улице Строительной. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством отдела МВД России по Тогучинскому району.

-Женщина рассказала, что вошла в магазин, где увидела лежащую на полу продавца с ножевыми ранениями. Прибывшие врачи «скорой помощи» госпитализировали потерпевшую в медицинское учреждение, — рассказали сегодня, 10 февраля, в управлении МВД по новосибирской области.

На месте преступления были изъяты два ножа, металлический зажим с кассового аппарата, счет-фактура со следами крови. Полицейские установили, что преступление совершено с целью хищения из кассы денежных средств в сумме 3000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 18-летние местные жители. При проверке мест, где они предположительно могут находиться, оперативники задержали одного из них в жилом доме Тогучина. Второй молодой человек, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, находясь в соседнем здании, увидел сотрудников полиции и предпринял попытку скрыться от них, выпрыгнув с третьего этажа. Он был задержан. Сейчас подозреваемый находится в больнице под охраной сотрудников полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

— Произошло все вечером 9 февраля. У нас на Строительной есть небольшой продуктовый магазин, подростки зашли в него и порезали ножом продавца, сильно порезали, — рассказала КП местная жительница Ольга. — Не понятно, зачем они это сделали. Может, деньги хотели украсть, может и продукты. Один из мальчиков — из бедной семьи, его очень жалко, честно говоря, он со школы не доедал…

Но еще больше жалко женщину, упавшую возле прилавка. Ее в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, насчитали три ножевых ранения. Подростки хладнокровно били ножом в спину, шею, голову. Дома пострадавшую ждет маленький сын, он сейчас с бабушкой:

— Мальчику пришлось соврать, что на маму напали и сломали ей руку. Больше ничего не стали говорить, — рассказывают местные жители.

 


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    Нищета в самой богатой стране, дальше будет хуже.

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  2. Аноним

    Наверняка потребители «солей»,они после первой дозы уже не люди…

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  3. Гость

    Шакальё! Убить пытались! :(

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  4. Сергей Анатольевич

    Теперь отожрется и относиться, упырь. ]:->

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  5. бармалей

    Там народец такой, Искитим просто цивильное место в сравнении с Тогучином. Удивился увидев такой такой контингент на ТЦ микрорайона исчущих закладки с утра.

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