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«Роскосмос» за 5 млрд рублей запустит ракеты к МКС

До 2023 года на станцию планируется отправить 7 кораблей «Союз МС» и 8 кораблей «Прогресс МС». На полеты из бюджета будет выделено 30,47 млрд рублей.

10.02.2019 Фото: Роскосмос 3 коммент.
 
«Роскосмос» за 5 млрд рублей запустит ракеты к МКС

Запуск ракеты-носителя

«Роскосмос» планирует потратить 4,62 млрд руб. на подготовку и проведение пусков к МКС. Согласно данным на портале госзакупок, речь идет о 2019 и 2020 годах.

В наименовании объекта закупки говорится о проведении работ в обеспечение пусков ракет-носителей с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-МС», ракет-носителей с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС», а также летных испытаний российского сегмента Международной космической станции.

В период до 2023 года на станцию планируется отправить семь кораблей «Союз МС» и восемь кораблей «Прогресс МС». На полеты из бюджета будет выделено 30,47 млрд руб., передает Ъ.

Правительство утвердило проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы в марте 2016 года. Финансирование программы составит 1,4 трлн руб. При этом утвержденный проект предполагает, что еще 115 млрд руб. могут быть выделены дополнительно после 2021 года.


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Лидерство в космосе можно держать современными технологиями и эффективностью их применения, Роскосмос же, может похвастаться только колоссальными убытками и крайне не эффективным использованием государственных средств, о чём и заявила счётная палата, деньги в ведомстве Рогозина, пропадают как в «чёрной дыре». Догнать американцев и китайцев с такими «достижениями», дело весьма сомнительное ;)
    А тем временем…..Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. При этом изучение спутника Земли будут проводить роботы-аватары, сообщил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
    «Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал генеральный директор госкорпорации.
    Рогозин не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.

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    • Георграф

      Пока наши мученые будут изобретать лунного робота , который обязательно развалится при прилунении , Корейцы откроют 4 измерение и клонируют мамонта .

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  2. Гость

    Не забудьте туда посадить всех наших правителей. Пущай полетают.

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