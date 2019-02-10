«Роскосмос» за 5 млрд рублей запустит ракеты к МКС
Сгорели четверо детей от 1 года до 5 лет и их мать на пожаре в селе Новосибирской области
Путин назначил прокурора Новосибирской области
Вынес из огня на руках парализованного деда 10-классник из Искитима
Отключат горячую воду на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска
Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать
Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска
Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске
За фейковыми новостями и критикой власти следит губернатор Новосибирской области
Хвалебными табличками украсят памятник Иосифу Сталину в Новосибирске
Лидерство в космосе можно держать современными технологиями и эффективностью их применения, Роскосмос же, может похвастаться только колоссальными убытками и крайне не эффективным использованием государственных средств, о чём и заявила счётная палата, деньги в ведомстве Рогозина, пропадают как в «чёрной дыре». Догнать американцев и китайцев с такими «достижениями», дело весьма сомнительное
А тем временем…..Россия планирует создать на поверхности Луны долгосрочную посещаемую базу. При этом изучение спутника Земли будут проводить роботы-аватары, сообщил РИА Новости глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал генеральный директор госкорпорации.
Рогозин не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полетов на Луну (первая высадка российского космонавта запланирована на 2030 год) до создания полноценной базы.
1 1
Пока наши мученые будут изобретать лунного робота , который обязательно развалится при прилунении , Корейцы откроют 4 измерение и клонируют мамонта .
1 0
Не забудьте туда посадить всех наших правителей. Пущай полетают.
3 0