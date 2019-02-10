«Роскосмос» за 5 млрд рублей запустит ракеты к МКС

«Роскосмос» планирует потратить 4,62 млрд руб. на подготовку и проведение пусков к МКС. Согласно данным на портале госзакупок, речь идет о 2019 и 2020 годах.

В наименовании объекта закупки говорится о проведении работ в обеспечение пусков ракет-носителей с транспортным пилотируемым кораблем «Союз-МС», ракет-носителей с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС», а также летных испытаний российского сегмента Международной космической станции.

В период до 2023 года на станцию планируется отправить семь кораблей «Союз МС» и восемь кораблей «Прогресс МС». На полеты из бюджета будет выделено 30,47 млрд руб., передает Ъ.

Правительство утвердило проект Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы в марте 2016 года. Финансирование программы составит 1,4 трлн руб. При этом утвержденный проект предполагает, что еще 115 млрд руб. могут быть выделены дополнительно после 2021 года.