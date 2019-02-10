Сгорели четверо детей от 1 года до 5 лет и их мать на пожаре в селе Новосибирской области

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Краснозерском районе, где погибли женщина и четверо малолетних детей, сообщили утром в воскресенье в управлении СКР по Новосибирской области.

10 февраля около часа ночи в частном жилом доме, расположенном в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области, произошёл пожар. После тушения возгорания обнаружены тела 36-летней женщины и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета РФ.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

-В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а так же проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии, — рассказал старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По данным регионального управления МЧС, спасся один человек. Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватели.

По предварительной информации, когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления.

Из Новосибирска в село прибыли также специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые привлечены для установления причины пожара.

Сообщение о пожаре в частном бревенчатом доме в селе Полойка поступило в 00:17 в воскресенье, 10 февраля. В 00:58 пожар локализован на площади 48 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 02:05. Всего на месте пожара задействовали 27 человек и 8 единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.

Видео ГУ МЧС по НСО

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