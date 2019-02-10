Сгорели четверо детей от 1 года до 5 лет и их мать на пожаре в селе Новосибирской области

Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Краснозерском районе, где погибли женщина и четверо малолетних детей, сообщили утром в воскресенье в управлении СКР по Новосибирской области.
10 февраля около часа ночи в частном жилом доме, расположенном в селе Полойка Краснозерского района Новосибирской области, произошёл пожар. После тушения возгорания обнаружены тела 36-летней женщины и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета РФ.
По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
-В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а так же проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей трагедии, — рассказал старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
На месте смертельного пожара
По данным регионального управления МЧС, спасся один человек. Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватели.
По предварительной информации, когда начался пожар, все спали. На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети (от года до пяти лет) не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления.
Из Новосибирска в село прибыли также специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые привлечены для установления причины пожара.
Сообщение о пожаре в частном бревенчатом доме в селе Полойка поступило в 00:17 в воскресенье, 10 февраля. В 00:58 пожар локализован на площади 48 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 02:05. Всего на месте пожара задействовали 27 человек и 8 единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.
Пожарные более часа тушили пожар
Видео ГУ МЧС по НСО
В Бердске с начала 2019 года произошло 16 пожаров. Гибели не допущено. Умершая в больнице через неделю после пожара пожилая женщина не входит в смертельную статистику. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крупный пожар произошел в конце января. Сгорели два частных дома. Две семьи остались без всего.
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Газ — это для Европы и Китая. У нас в дрова и смерти детей
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В Калининграде, все МКД на 100% по новой газифицированны! Как часто вы слышите об авариях в Калининграде? Я не разу в жизниТЬФУ, ТЬФУ,ТЬФУ, а вы? В Калининграде, что инопланетяне живут? Почему у них всё по уму, а у нас вот так???
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А правила содержания печи в избе попроще, чем меры безопасности в газифицированной избе. Если вас не убедили взрывы в многоэтажках, то читайте книги. Любые.
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Блин,а почему поздно отреогировали-то?Ведь извещатель на дым сработал?зачем он тогда нужно их устанавливать в каждом доме,если они всё равно бесполезные((
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Ну так хоть отец спасся.. Правда жизнь у него теперь будет… Не очень весёлая
Малышню жалко
С газом в частных домах пожаров меньше.. Котёл твёрдо топливный, даже исправный, постоянно нужно держать под контролем.. Он же на все изменения погоды реагирует. Смена давления, ветреная погода, вечно че то дымит, пыхтит.. Чистишь его каждый день, где гарантия что уголек не закатится куданить.. Заслонку не плотно или рано закроешь — опять фигня какая то.. Электричество не дай бог отключат ночью — насос отключается, котёл перегревается.. Каждую зиму такой головняк каждодневный.. Не знаешь откуда пр лети..
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