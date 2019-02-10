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Какие самые опасные по излучению смартфоны?

Первую строчку антирейтинга заняла модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм.

10.02.2019 Фото: pxhere.com 2 коммент.
 
Какие самые опасные по излучению смартфоны?

При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные опубликованы в Twitter организации, пишет РИА Новости.
Первую строчку антирейтинга заняла модель 2017 года Xiaomi Mi A1, уровень излучения которого составил 1,75 ватта на килограмм. На втором месте оказался смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм), а на третьем – Xiaomi Mi Max 3 (1,58 ватта на килограмм).
Первую пятерку замкнули OnePlus 6T и HTC U12 Life.
При составлении антирейтинга компания использовала данные немецкого ведомства радиационной защиты. При этом в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватта на килограмм и практически все попавшие в список гаджеты превысили норму.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Xiaomi Redme5 и Redme6 классные! %) %) %)

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  2. Аноним

    Эпл рулит

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