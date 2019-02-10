Жалюзи и матрасы нужны паллиативному отделению в р. п. Линево

В матрасах для функциональных коек и шторах на 12 окон нуждается паллиативное отделение Линевской горбольницы. Сайт «Весь Искитим» призывает всех неравнодушных к пациентам паллиативного отделения, которые, зачастую, проводят свои последние дни в стенах медучереждения, помочь.

Старшая медсестра отделения Оксана Шмакова рассказала сайту «Весь Искитим» сегодня, 8 февраля, что многие окна имеют стандартные размеры 2,20 м в высоту и 2 метра в ширину. Однако одно окно нестандартной ширины — 1,88 метров.

-Если есть возможность, то лучше поделиться мягкими рулонными шторами. Они более удобны в использовании пациентами, нежели классическое жалюзи. Мы открываем новые палаты на третьем этаже, очередь на места выросла. Отделение нуждается в 7 медицинских противопролежных 4-х секционных матрасах для функциональных кроватей пациентов. Размеры матраса 1 950 см*850 см* 80 см, — уточнила старшая медсестра.

Сайт «Весь Искитим» обращался ко всем неравнодушным благотворителям с просьбой сделать медучреждение более уютным для пациентов, если такая возможность есть. Кроме штор паллиативное отделение нуждается в телевизоре, но необходимую сумму можно собрать только общими усилиями.Так, 28 января на карту редакции пришли 200 рублей от Ксении Петровны.

Сегодня медперсонал прикрывает окна ширмами, так как солнце беспокоит тяжелобольных. Одинокие старики мечтают послушать радио или посмотреть телевизор. Так, говорят они, легче бороться за жизнь.

Напомним, что первый пациент поступил в паллиативное отделение для больных с неблагоприятным прогнозом на базе Линевской больнице Искитимского района 20 марта прошлого года. За почти год работы специалисты отделения позаботились о 156 жителей Новосибирской области. Жители Бердска, Новосибирска, Искитимского и Маслянинских районов доверили свое здоровье линевским врачам.

-Персонал паллиативного отделения облегчает страдания больных, ухаживает заними, помогает преодолеть физические и психологические последствия заболевания. Часто наши пациенты, выписываясь из больницы, проводят дома 7 дней, а затем возвращаются к нам снова. Не все родственники больных могут оказать родным должный уход в связи с занятостью на работе, личными делами, по иным причинам. Мы готовы помогать всем, кто нуждается в уходе, — поделилась с сайтом «Весь Искитим» Елена Черникова.

Врач отметила, что для приема в отделение необходимо заключение врачебной комиссии, но бывает, что пациентов привозят с неоформленными документами, с одной бумажкой в руках. Медперсонал старается принимать таких больных, а в процессе лечения довести документы до ума.

-К нам поступают пациенты после тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, с последствиями инсульта, хронической сердечной недостаточностью тяжелой степени, осложненным сахарным диабетом. Это делается по их желанию, по направлению врачебной комиссии. Здесь не ставят точку в болезни. Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями по общесоматическому профилю, — объяснила Елена Викторовна.

Елена Черникова — врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог, признает, что паллиативное отделение оснащено даже лучше, чем реанимация. Все оборудование необходимое для диагностики и реабилитации пациентовесть. Так, недавно появился вертикализатор — приспособление для тренировки вестибулярного аппарата у пациентов после инсульта. Совсем скоро отделение обзаведется дыхательным ппаратом. Все важные для пациентом покупки совершаются на государственные деньги, а вот домашних предметов быта в отделении не хватает.

Деньги можно перечислять на карту главного редактора Галины Коморниковой (для центра помощи больным): 4276844019091537.

Источник: Весь Искитим