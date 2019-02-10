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За год «Магнит» открыл 2049 новых магазинов

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее число магазинов «Ленты» составляло 379, из них 244 приходилось на гипермаркеты и 135 — на супермаркеты.

10.02.2019 Фото: ru.wikipedia.org 5 коммент.
 
За год «Магнит» открыл 2049 новых магазинов

«Магнит» впервые за 2 года показал квартальный рост сопоставимых продаж

Чистая выручка ПАО «Магнит» по итогам октября—декабря 2018 года составила 331,641 млрд руб., что на 9,7% превышает показатель четвертого квартала 2017 года (302,329 млрд руб.), следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В поступившем в РБК отчете «Магнита» особо подчеркивается, что в IV квартале 2018 года был зафиксирован рост не только абсолютной, но и сопоставимой выручки (like-for-like, LFL продажи), при расчете которой не учитывались вновь открытые торговые точки (за год «Магнит» открыл 2049 новых магазинов). В октябре—декабре 2018 года LFL-продажи в годовом исчислении выросли на 0,6%, тогда как в предыдущем квартале сократились на 2%.

«Это первый квартал за последние два года с положительными сопоставимыми продажами. Такой результат достигнут за счет улучшения ценностного предложения покупателям, нововведений в управлении категориями и повышения уровня доступности товара на полках», — отмечается в отчете.

При этом наибольшее увеличение LFL-продаж (+6,5%) показали в IV квартале 2018 года магазины «Магнит Косметик», в «магазинах у дома» LFL-продажи выросли на 0,3%, а в супермаркетах продолжился их спад, однако темпы его замедлились с 1,6% в III квартале 2018 года до 0,7%.

«Мы удовлетворены отчетностью за IV квартал, так как удалось закрепить позитивный тренд роста like-for-like и впервые за два года выйти на положительный показатель. Это один из главных индикаторов нашей работы, поскольку он показывает результат улучшений в магазинах. Мы стали более гибко работать с ассортиментом, чутко реагировать на изменения покупательских предпочтений, увеличили долю свежей продукции, эффективнее проводим промомероприятия. Выручка за год выше, чем в 2017-м, EBITDA сохраняется на уровне 7%. Всего за полгода, с начала первых изменений, нам удалось стабилизировать ситуацию в компании и создать хорошую базу для дальнейшего роста», — прокомментировала ситуацию для РБК генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова.

По итогам 2018 года в целом чистая выручка «Магнита» составила 1,237 трлн руб. (+8,2% к показателю 2017 года), чистая прибыль — 33,812 млрд руб. — (минус 4,9%).

​В настоящее время из крупных публичных ретейлеров операционные результаты за квартал уже представили X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток, «Пятерочка», Карусель»), «Лента» и «О’кей».

Согласно опубликованным данным за 2018 год, X5 Retail Group увеличила выручку на 18,5%, до 1,53 трлн руб. За четвертый финансовый квартал прирост составил 17,1%, выручка — 420,9 млрд руб. За год компания открыла 2310 новых магазинов, прирост торговой площади замедлился с 27,4% в 2017 году до 18% в 2018-м. Также сеть супермаркетов «Перекресток» впервые с 2008 года обогнала по темпам роста «Пятерочку», которая в последние годы являлась флагманским форматом и драйвером роста группы. По итогам года (по состоянию на 31 декабря) под управлением компании был 14 431 магазин, из которых 13 522 магазина приходилось на торговую сеть «Пятерочка», 760 — на «Перекресток», 94 — на гипермаркеты «Карусель» и 55 — на магазины «Экспресс».

Темпы роста «Ленты» в 2018 году были ниже — выручка увеличилась на 13,2%, до 413,5 млрд руб. За четвертый квартал рост составил 6,6%, до 119,5 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 года общее число магазинов «Ленты» составляло 379, из них 244 приходилось на гипермаркеты и 135 — на супермаркеты.

Выручка «О’кей» за прошедший год увеличилась на 1,1%, до 159,4 млрд руб., а за четвертый квартал она выросла на 0,7%, до 45,7 млрд руб. Драйвером роста стал формат дискаунтеров, работающих под брендом «ДА!», рост выручки формата за год составил 31,9%, до 13,6 млрд руб. Выручка гипермаркетов «О’кей», скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, показала за прошедший год сокращение на 3,4%, до 145,8 млрд руб.
По сравнению с прошлым годом рост выручки всех сетей замедлился. Годом ранее X5 Retail Group отчитывалась о росте темпах роста выручки на 25,5%, а «Лента» — на 19,2%.

Источник: РБК


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(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    2 раза за год в заголовке

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  2. Поросёнок Пётр

    «Магнит», как продовольственный магазин лично мне не нравится, по этому, захаживаю туда крайне редко.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    грамотеи :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Воняет там тухляком. Но цены намного ниже чем в продсибе. Выбор хлебобулочных Новосибирских производителей так же в пользу магнита. Выпечку продсиба минусую. Она просто никакая

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