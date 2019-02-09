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Путин назначил прокурора Новосибирской области

Яков Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края 10 лет. До этого госсоветник юстиции 2 класса работал заместителем прокурора Республики Бурятия.

9.02.2019 Фото: Алтапресс Один комментарий
 
Путин назначил прокурора Новосибирской области

Якову Хорошеву — 63 года (предельно допустимый возраста для госслужащих — 65 лет)

Президент Владимир Путин назначил прокурором Новосибирской области Якова Хорошева, занимавшего пост прокурора Алтайского края. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Коммерсантъ.

Яков Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края 10 лет. До этого госсоветник юстиции 2 класса работал заместителем прокурора Республики Бурятия. Якову Хорошеву — 63 года (предельно допустимый возраста для госслужащих — 65 лет).

Предыдущий прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, возглавлявший ведомство с 2015 года, был уволен в конце 2018 года в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. По данным “Ъ”, после увольнения Владимир Фалилеев решил остаться жить в Новосибирске. До переезда в столицу Сибири он проживал в Забайкалье.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    На пенсию?

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