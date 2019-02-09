Путин назначил прокурора Новосибирской области

Президент Владимир Путин назначил прокурором Новосибирской области Якова Хорошева, занимавшего пост прокурора Алтайского края. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Коммерсантъ.

Яков Хорошев возглавлял прокуратуру Алтайского края 10 лет. До этого госсоветник юстиции 2 класса работал заместителем прокурора Республики Бурятия. Якову Хорошеву — 63 года (предельно допустимый возраста для госслужащих — 65 лет).

Предыдущий прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, возглавлявший ведомство с 2015 года, был уволен в конце 2018 года в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. По данным “Ъ”, после увольнения Владимир Фалилеев решил остаться жить в Новосибирске. До переезда в столицу Сибири он проживал в Забайкалье.