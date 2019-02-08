Хвалебными табличками украсят памятник Иосифу Сталину в Новосибирске

В Новосибирске продолжаются обсуждения об установке бюста Иосифа Сталина. Инициативная группа предложила дополнить памятник табличками с надписями о деятельности Верховного главнокомандующего и его яркими высказываниями, сообщает сайт КПРФ Новосибирск.

Власти Новосибирска предложили горожанам обсудить проект установки памятника Сталину на территории обкома КПРФ на Большевистской, 29. Обсуждения продлятся до 4 марта, чтобы принять участие необходимо направить свои предложения и замечания по проекту на адрес imiheev@admnsk.ru.

Помимо этого, в документе представили новый эскизный проект скульптуры — по бокам от памятника появились хвалебные таблички. Одна с цитатой главнокомандующего, а другая — из стихотворения, посвященного ему.

По словам руководителя инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка, идея дополнить бюст табличками принадлежит им. Однако он уточнил, что гранитные плиты еще не готовы и в окончательном варианте надписи на них могут быть другими.

Отметим, что установка памятника планируется не позже, чем в мае этого года. Инициаторы хотят приурочить открытие бюста к 74-летию со дня Великой Победы. Также в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина.

Он добавил, что установить памятник на территории обкома КПРФ предполагается не позже чем в мае. Сам бюст и пьедестал уже готовы, также скульптору заказали бронзовый орден «Победа», который должен украсить памятник Сталину. Сами коммунисты заявляли ранее, что помогут в благоустройстве и проработкой способов защиты от возможных актов вандализма.