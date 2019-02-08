КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам квартиру
продам 2-ю квартиру
Продам квартиру
ПРОДАМ 2к.кв=44 кв.м
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отключат горячую воду на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска

Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

За фейковыми новостями и критикой власти следит губернатор Новосибирской области

Хвалебными табличками украсят памятник Иосифу Сталину в Новосибирске

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Пожарные извещатели установят в домах 1048 многодетных семей в Бердске

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Из-за внезапного выброса газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал. Работу шахты приостановили.

8.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Завалило четверых горняков

Работа шахты им. С.Д. Тихова в Беловском районе Кемеровской области, где 8 февраля из-за внезапного выброса газометана и угля погиб один шахтер, приостановлена, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

По данным Минэнерго РФ, в 06.59 (2.59 мск) на шахте им. С.Д. Тихова произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал. В шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала. Четверых горнорабочих завалило продуктами выброса, все были извлечены, один из них погиб — от компрессионной травмы.

«Работа шахты приостановлена. Все шахтеры выведены на поверхность. На месте работает специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося. К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, мы ждем результата работы комиссии. Угрозы жизни другим шахтерам нет, поэтому спокойно можем разобраться в сложившейся ситуации», — сказал Цивилев.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отключат горячую воду на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика