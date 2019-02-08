Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Работа шахты им. С.Д. Тихова в Беловском районе Кемеровской области, где 8 февраля из-за внезапного выброса газометана и угля погиб один шахтер, приостановлена, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

По данным Минэнерго РФ, в 06.59 (2.59 мск) на шахте им. С.Д. Тихова произошел внезапный выброс газометана и угля, выдавило борта и перемычки крепления, и произошел завал. В шахте находились 190 горнорабочих, из них 10 в районе завала. Четверых горнорабочих завалило продуктами выброса, все были извлечены, один из них погиб — от компрессионной травмы.

«Работа шахты приостановлена. Все шахтеры выведены на поверхность. На месте работает специальная комиссия, которая установит все обстоятельства случившегося. К сожалению, там есть один погибший шахтер. Обстоятельства уточняются, мы ждем результата работы комиссии. Угрозы жизни другим шахтерам нет, поэтому спокойно можем разобраться в сложившейся ситуации», — сказал Цивилев.

Источник: РИА Новости