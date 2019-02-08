Медведев дал регионам 70 млрд рублей на больницы и поликлиники

Правительство распределило между 45 регионами 70,71 млрд руб. субсидий на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

Эти средства заложены в федеральном бюджете на 2019–2020 гг. по программе развития здравоохранения. Деньги пойдут на стройку, модернизацию и расширение больниц и поликлиник, в том числе на реализацию проекта развития детского здравоохранения.

Согласно национальному проекту «Здравоохранение» к концу 2024 г. в регионах планируется построить или реконструировать 40 детских больниц и отделений. Сейчас 95% детских поликлиник и медицинских организаций реорганизуют внутренние пространства для комфортного пребывания детей.

В общей сложности на нацпроект «Здравоохранение» из федерального бюджета планируется выделить более 1,36 трлн руб. на шесть лет. Более половины этих средств будут израсходованы в течение 2019–2021 гг. Кроме того, более 320 млрд руб. планируется привлечь за счет региональных бюджетов и внебюджетных источников.

В рамках нацпроекта будет развиваться инфраструктура больниц и поликлиник по всей России, в том числе в небольших и труднодоступных населенных пунктах. Средства также пойдут на обучение и переподготовку медиков и внедрение цифровых технологий.

Источник: Ведомости