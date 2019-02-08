Пожарные извещатели установят в домах 1048 многодетных семей в Бердске

О пожарной обстановке в городе рассказал на последнем заседании общественной палаты начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Рука пролазит в кирпичную кладку

В прошлом году произошло 106 пожаров, что на 32,5% больше, чем за 2017 год. На пожарах погибли четыре человека, что 1 человека больше, чем за 2107 год. Получили травмы различной степени тяжести восемь человек, в 2017 пострадавших было 14.

Автор видео Галина Панчева



Значительное понижение температуры в январе-феврале прошлого года, а также пренебрежение мерами пожарной безопасности сказалось на росте числа пожаров.

— Основной причиной возникновения пожаров стало короткое замыкание электрооборудования. Короткое замыкание в результате эксплуатации приборов потребителями в режиме перегрузки. Нередки случаи эксплуатации электроприборов, которые были установлены на горючие основания, вблизи от горючих предметов и материалов. Мы находим на месте пожаров обогреватели под диванами, за шторами и так далее. В частном секторе забираемся на крышу, и у нас в кирпичную кладку труб иногда рука пролазит. Пожар можно было бы предупредить, если граждане оштукатурили бы трубу и побелили ее. Нередки случаи эксплуатации печного отопления с несоответствующей разделкой, — отметил Степоненков.

В прошлом году увеличилось количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. В том числе и при курении.

В 2018 году, в городе было распространено более 60 000 памяток о правилах пожарной безопасности, в том числе с помощью общественников. Но несмотря на профилактику количество пожаров увеличилось.

— Нужно продолжить работу по распространению наглядной агитации, инструктированию населения о мерах пожарной безопасности, а также по установке пожарных извещателей в домах, чтобы своевременно обнаружить пожар. Небольшое возгорание можно потушить как при помощи огнетушителя, так и тазика с водой, — подчеркнул Николай Анатольевич.

Спасет датчик

Общественники поинтересовались, сколько стоит самый простой датчик. По словам Степоненкова, самый простой, если покупать оптом, обойдется в пределах 300 рублей. В рознице он продается по 550 рублей.

— В прошлом году говорили о том, что нужно ставить датчики в малоимущих семьях, где родители не могут позволить себе их купить его по какой-то причине. Не обязательно это асоциальная жизнь, но там, где есть маленькие дети. Для спасения маленьких детей. Есть ли какая-то программа, есть ли какие-то мысли у пожарной охраны о том, чтобы ставить хотя бы за государственный счет такие датчики отдельным категориям граждан? — спросили у начальника ОНД.

По словам Степоненкова, в прошлом году за счет средств горадминистрации было установлено 307 пожарных извещателей, из них 30 за 3000 рублей — они имеют вывод как в пожарную охрану, так и на телефоны соседей, родителей и родственников.

— В этом году губернатором подписано и выделено распределителем бюджетных средств 44 млн рублей на установку пожарных извещателей в Новосибирской области для социально незащищенных слоев населения. В нашем городе выделены деньги на установку извещателей для 1048 семьи, относящейся к категории многодетных, — подчеркнул Степоненков.

Пока еще решается вопрос по покупке пожарных извещателей — ни один завод не производит необходимое Новосибирской области количество.

Не перекаливайте печи!

В сильные морозы ни в коем случае не перекаливайте печи, советует жителям частного сектора Николай Степоненков. Лучше топить три раза в день по два-три часа, чем пять часов подряд, уверяет Николай Анатольевич.

— Любая печь пристроена к каким-то деревянным конструкциям и при длительной топке она прогревает их до температуры воспламенения, начинает где-то шаять в пустоте, а потом часа в 3-4 ночи мы видим пожар. Причина ясна, — подчеркнул Степоненков.

Мэр Бердска Евгений Шестернин предложил провести уроки в школах, чтобы дети могли донести до своих родителей правила пожарной безопасности. А также раздать листовки в частном секторе.

От общественников поступило предложение разместить листовки о предупреждении пожаров в кассах РКЦ, куда приходят очень много бердчан.