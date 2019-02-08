Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в аэропорту Домодедово

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.

«Самолет столкнулся с мачтой городского освещения. По данному факту Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК России проводит доследственную проверку», — сообщила Марковец.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина аварии устанавливается.

Источник: ТАСС