За фейковыми новостями и критикой власти следит губернатор Новосибирской области

7 февраля на собрании трудовых коллективов Бердска в ДК «Родина» Андрей Травников, поблагодарив бердчан за труд и неравнодушное отношение к жизни, развитию родного города и всей Новосибирcкой области поделился впечатлениями о Бердске.

Автор видео Елена Белоусова



— Бердск в ушедшем году выглядел очень динамичным и активным городом. Об этом говорит официальная статистика и новостной фон, за которым мы, безусловно, следили. Конечно, были проблемы и недостатки. Может, были и несправедливые заголовки в СМИ. К этому нужно относится спокойно. Мы сегодня живем в период моды на фейковые новости и рейтинговые заголовки. Я думаю, это пройдет и нормальное, ответственное отношение к информации, которую СМИ выдают в эфир и в интернет, оно вернется. Но это не значит, что мы должны замалчивать те проблемы и недостатки, которые у нас есть. В конце концов, острое реагирование на проблемы и несправедливость — это в том числе отражение активной жизненной позиции и ответственного отношение к своему любимому городу бердчан. К этому нужно относиться если не с благодарностью, то с внимательностью. Тот человек, который увидел ошибку и не сказал об этом, несет не меньшую ответственность, чем тот человек, который эту ошибку допустил.

Глава региона признался, что запрещает своим коллегам-руководителям не обращать внимание на негативные публикации в соцсетях и СМИ. По его словам, они требуют проверки, анализа, выяснения причин.

— Если мы действительно настроены на максимальное улучшение нашей работы, (я шучу), то где же мы найдем такую армию агентов, которые выявляют наши недоработки, как среди людей, которые нацелены на постоянную критику? Этим нужно пользоваться. Но любое обсуждение проблем не должно превращаться в затянувшийся конфликт, а должно приводить к быстрому, эффективному решению, — подчеркнул Травников.

Мнение о «некоторых СМИ, которые из номера в номер выносят негативные моменты нашей жизни на первые страницы» озвучила в своем выступлении одна из бердских общественниц. Именно ей и ответил губернатор.

Дороги-качественные, среда-комфортная

Подводя итоги 2018 года, губернатор вспомнил ситуацию в Бердске в конце 2017-го, связанную с реализацией федеральной программы «Комфортная городская среда». Руководство города попало под критику федерального уровня, когда дело дошло до срыва сроков выполнения работ и нарушения качества.

— Этот пример пошел Бердску на пользу. По итогам 2018 года я ощущаю другие взаимоотношения внутри города, между городом и органами власти региона. Благодаря этому программы «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда» в 2018 году в Бердске были выполнены успешно, — сообщил Андрей Александрович.

Он отметил, что предстоящие задачи и объемы работ в рамках нацпроектов по президентскому указу от 2018 года глобальные. Он поблагодарил за ощущение, которое будет увозить из Бердска.

— Ощущение уверенности, что мы эти задачи с вами выполним. И перевыполним! — закончил свое выступление Травников.

Под аплодисменты зала он вручил почетные грамоты и благодарности от своего имени директорам предприятий и организаций Бердска.