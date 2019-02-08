Вице-мэр Бердска: Строители детсада в микрорайоне Южном получают зарплату

В новом детсаде мкр Южного полным ходом идут отделочные работы
После нашумевшего скандала на стройплощадке детского сада и школы в микрорайоне Южном в «Курьер. Среда. Бердск» продолжают поступать сообщения о том, что строителям не выплачивается заработная плата.
Заместитель главы Бердска по социальной политике Сергей Носов развеял опасения бердчан:
-Я бываю на площадке каждый вторник. Если бы там что-нибудь случилось — об этом бы говорили. На глаза попадаются рабочие, хожу на самой стройке и бываю в здании детского сада, где ведутся отделочные работы — мне никто ничего не говорил. Финансирование производится, у области заложены деньги на строительство социальных объектов.
Сергей Анатольевич отметил, что генеральный подрядчик «Бердский строительный трест» должен рассчитываться с субподрядчиками, а их у него как минимум 18.
Напомним, что в декабре 2018 года двое уволенных со строительной площадки работников ООО «Империал» заявились на бывшее место работы с бутылкой из под водки, угрожая поджечь будущие школу и детский сад. На место происшествия оперативно выехали полицейские, которые задержали нарушителей.
В ходе проверки выяснилось, что разгоряченные алкоголем работники таким образом требовали не выплаченную зарплату. Впрочем, позднее прокуратура центрального района Новосибирска сообщила о том, что долгов по выплате заработной плате за субподрядной компанией не числится.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что мэр города Евгений Шестернин называл стройку историческим моментом — строительство важных социальных объектов ждали около 30 лет. На строительство школы будет потрачено порядка полмиллиарда рублей, а на детский сад — около 200 миллионов рублей. Уже в сентябре 2019 года первые воспитанники детского сада перешагнут порог нового детского сада на 220 мест. Еще через год свои двери распахнет школа на 1100 мест. В здании детского сада уже производят отделочные работы. Не так давно мэр Бердска проинспектировал стройплощадку важных для города социальных объектов.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
господин Носов,а ВЫ сами подойдите к рабочим,которые ВАМ попадаються на глаза и спросите их про зарплату.А то Вы как невидимки по объекту ходите
0 0