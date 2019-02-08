Попросила газифицировать частный сектор губернатора Травникова председатель ТОСа Бердска

Обратились за помощью с вопросам о газификации частного сектора Бердска к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вчера, 7 февраля, председатель ТОСа «Озерный-2» Елена Тумайкина. Бердчанка «перехватила» главу региона в фойе ДК «Родина», чтобы лично передать подготовленное обращение от лица горожан.
— Он человек занятой, грамотный, все прочитает. Я сделала ксерокопии всех наших обращений в администрацию Бердска с 2006 года по поводу газификации частного сектора. Он ничего не ответил, пробежал глазами по бумаге. Надеюсь, что он ознакомится с обращением. Мы писали неоднократно и президенту страны, губернаторам и министрам Новосибирской области о нашей проблеме, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Кирилловна сегодня, 8 февраля.
Председатели ТОСов 4 февраля направляли подобное обращение в адрес депутатов и главы Бердска. Главное требование бердчан — провести газ в жилые дома, оказать содействие в газификации Бердска посредством федерального и областного бюджетов.
-Если это человек дела, как он говорил со сцены, что он заботится о народе и его благосостоянии, я думаю, что он поможет. У нас живут ветераны труда, которые строили Бердск, возводили заводы. Мы — коренные бердчане. В этих домах многие прожили более 50-ти лет. Живут молодые семьи — дети ветеранов. Думаю, что мы заслужили газ в своем доме. Хотим, чтобы как положено администрация хлопотала, выбивала деньги на газификацию Бердска, — высказалась пенсионерка.
Елена Тумайкина отметила, что инициативные бердчане разбирали постановление правительства о газификации.Владельцы домовладений готовы заплатить по 100 000 рублей за экспертизу дома, покупку котла и врезку газовой трубы в дом. Однако в остальном рассчитывают на поддержку государства.
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Как припоминается мне 31 июля 2013 года Губернатор Юрченко был в Бердске на встрече с жителями микрорайона Юго-Восточный. Возглавлял эту встречу Михайлов и Юрченко пообещал нам газ через 1,5 года. Рядом стоял Вершинин-министр ЖКХ и поддакивал.. Прошло 5 лет. Нет ни газа, ни Губернатора Юрченко, ни министра Вершинина, ни и.о.Главы Бердска Михайлова. Хочется поверить, что Травников это данное слово жителям частного сектора Юрченко доведет до логического конца — голубое топливо у нас в Бердске появится. В этом деле нужно еще и Шестернину подсуетиться.
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тариф на южном был 80 за газ у дома на разводку по всем улицам среднего давления.
дальше примерно 30-40 за ввод в дом
ну и еще около 40 за котел + его установка, подключение, пуск (это кто-как).
Выходит не менее 160 тысяч.
По закону это все делается только за счет граждан.
Государство может только высокое давление дотягивать.
Не пойму, чего пенсионерка просит конкретно? Какие пункты?
Никто не имеет право тратить гос.деньги на среднее давление — это нецелевая трата!
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