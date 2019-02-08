Попросила газифицировать частный сектор губернатора Травникова председатель ТОСа Бердска

Обратились за помощью с вопросам о газификации частного сектора Бердска к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову вчера, 7 февраля, председатель ТОСа «Озерный-2» Елена Тумайкина. Бердчанка «перехватила» главу региона в фойе ДК «Родина», чтобы лично передать подготовленное обращение от лица горожан.

— Он человек занятой, грамотный, все прочитает. Я сделала ксерокопии всех наших обращений в администрацию Бердска с 2006 года по поводу газификации частного сектора. Он ничего не ответил, пробежал глазами по бумаге. Надеюсь, что он ознакомится с обращением. Мы писали неоднократно и президенту страны, губернаторам и министрам Новосибирской области о нашей проблеме, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Кирилловна сегодня, 8 февраля.

Председатели ТОСов 4 февраля направляли подобное обращение в адрес депутатов и главы Бердска. Главное требование бердчан — провести газ в жилые дома, оказать содействие в газификации Бердска посредством федерального и областного бюджетов.

-Если это человек дела, как он говорил со сцены, что он заботится о народе и его благосостоянии, я думаю, что он поможет. У нас живут ветераны труда, которые строили Бердск, возводили заводы. Мы — коренные бердчане. В этих домах многие прожили более 50-ти лет. Живут молодые семьи — дети ветеранов. Думаю, что мы заслужили газ в своем доме. Хотим, чтобы как положено администрация хлопотала, выбивала деньги на газификацию Бердска, — высказалась пенсионерка.

Елена Тумайкина отметила, что инициативные бердчане разбирали постановление правительства о газификации.Владельцы домовладений готовы заплатить по 100 000 рублей за экспертизу дома, покупку котла и врезку газовой трубы в дом. Однако в остальном рассчитывают на поддержку государства.