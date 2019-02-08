«Шведскую журналистку поразил общественный транспорт в России»

Статья журналистки опубликована в газете Dagens Nyheter.

«Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололёда. Зимой ездить на общественном транспорте в Москве ещё и безопаснее, поскольку таксисты не всегда вовремя меняют резину на зимнюю», — написала Лаурен.

По её словам, в Сибири, где температура зимой опускается ниже -40 °С, поезда ходят, несмотря на снег.

Также журналистка удивилась, что в России обслуживание железных дорог находится в ведении государства, а в случае необходимости работники «моментально разбираются» с возникшей проблемой.

Источник: RT