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Шведскую журналистку поразил общественный транспорт в России

Иностранку удивило, что, несмотря на морозы и снег, поезда и троллейбусы ходят по графику, а таксисты вовремя меняют резину.

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Шведскую журналистку поразил общественный транспорт в России

И в Бердске автобусы ходят по графику

Статья журналистки опубликована в газете Dagens Nyheter.

«Поезда, троллейбусы, метро. В России всё ходит по графику вне зависимости от скачков температуры, морозов, слякоти, гололёда. Зимой ездить на общественном транспорте в Москве ещё и безопаснее, поскольку таксисты не всегда вовремя меняют резину на зимнюю», — написала Лаурен.

По её словам, в Сибири, где температура зимой опускается ниже -40 °С, поезда ходят, несмотря на снег.

Также журналистка удивилась, что в России обслуживание железных дорог находится в ведении государства, а в случае необходимости работники «моментально разбираются» с возникшей проблемой.

Источник: RT


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Шведскую журналистку поразил общественный транспорт в России»

    Это она ещё не пробовала найти общественный туалет в Бердске, когда приспичило и невмоготу! А Бердчане настолько суровы, что держат всё в себе десятилетиями, обходясь без общественных туалетов…….

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