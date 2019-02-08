Токио отказался от термина «исконные территории Японии» про Курилы

Официальный Токио не стал называть южные Курильские острова «исконными территориями Японии», чтобы не помешать переговорному процессу с Россией. Об этом говорится в подготовленном кабинетом министров ответе на запрос депутата верхней палаты национального парламента Хироюки Кониси.
«Воздерживается от ответа в связи с существующими опасениями, что это может навредить дальнейшим переговорам с Россией», — говорится в документе, на который ссылается телерадиокомпания NHK.
На общенациональном съезде 7 февраля за возвращение «северных территорий», как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о «незаконной оккупации» островов Россией.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Москвой по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. «Нелегко, но сделать это необходимо», — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Российский лидер Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20. На полях мероприятия также пройдут обстоятельные переговоры первых лиц России и Японии.
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