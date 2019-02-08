КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам квартиру
продам 2-ю квартиру
Продам квартиру
ПРОДАМ 2к.кв=44 кв.м
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Фронтовик из Бердска: Гору немцев положили 10 девчонок-снайперш

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в аэропорту Домодедово

Медведев дал регионам 70 млрд рублей на больницы и поликлиники

Попросила газифицировать частный сектор губернатора Травникова председатель ТОСа Бердска

Присылайте фото в конкурс «Бердская красавица-2020»

США обвинили Россию в начале гонки вооружений

Вице-мэр Бердска: Строители детсада в микрорайоне Южном получают зарплату

Шведскую журналистку поразил общественный транспорт в России

Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Токио отказался от термина «исконные территории Японии» про Курилы

На общенациональном съезде за возвращение «северных территорий» впервые не стали употреблять слова о «незаконной оккупации» островов Россией.

8.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Токио отказался от термина исконные территории Японии про Курилы

Япония считает Курилы своими

Официальный Токио не стал называть южные Курильские острова «исконными территориями Японии», чтобы не помешать переговорному процессу с Россией. Об этом говорится в подготовленном кабинетом министров ответе на запрос депутата верхней палаты национального парламента Хироюки Кониси.

«Воздерживается от ответа в связи с существующими опасениями, что это может навредить дальнейшим переговорам с Россией», — говорится в документе, на который ссылается телерадиокомпания NHK.

На общенациональном съезде 7 февраля за возвращение «северных территорий», как официальный Токио именует южные Курилы, впервые не стали употреблять слова о «незаконной оккупации» островов Россией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал продолжить диалог с Москвой по вопросу заключения мирного договора и урегулирования территориальных разногласий. «Нелегко, но сделать это необходимо», — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по проблеме заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации. Первые лица государств поручили курировать работу министрам иностранных дел. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно могут провести очередную встречу в середине февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Российский лидер Владимир Путин в конце июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20. На полях мероприятия также пройдут обстоятельные переговоры первых лиц России и Японии.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе Фронтовик из Бердска: Гору немцев положили 10 девчонок-снайперш Сотни домов Бердска были без света – кабель не выдержал морозов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика