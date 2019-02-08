Скончался актер Сергей Юрский

В Москве умер народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба театра Моссовета сегодня, 8 февраля.

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.