Отоварились по украденным в маршрутке картам трое в магазине Академгородка

Отделом полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскиваются подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

18 октября 2018 года у пассажирки маршрутного такси был похищен кошелек, в котором находились две банковские карты. В этот же день неизвестные, используя похищенные у женщины банковские карты, трижды приобрели продукты питания в супермаркете на улице Героев Труда.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемых, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76.

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