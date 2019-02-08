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Понизят температуру и давление горячей воды на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Под ограничения из-за чистки водоподогревателей в ЦТП попадают все жилые дома Северного, а также детсад «Сибирячок».

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Понизят температуру и давление горячей воды на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Во всех 56 ЦТП Бердска чистят водоподогреватели по очереди

О снижении температуры горячего водоснабжения сообщили в пресс-центра мэрии Бердска сегодня, 8 февраля.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-22 будет снижена температура и давление горячей воды у потребителей Северного микрорайона

Ограничения запланированы на период с 9:00 понедельника, 11 февраля, до 16:00 пятницы, 22 февраля.

Понизят температуру и давление по адресам: Северный микрорайон, 2, 6 –ТСЖ Северный 256; 3, 4, 5, 15, 16, 19/2, 23 – УК «СКС»; 1, 8, 14, 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19/1, 20, 21 — УК «Жилкомсервис»; детский сад №1 «Сибирячок».


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