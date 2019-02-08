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Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

На примыкании трассы р-256 к ул. Горького может появиться классический Т-образный перекресток. Региональная власть пока не знает, как будет выглядеть дорога, — нужно получить технические условия.

8.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

В проект нового транспортного узла в Бердске предусмотрена эстакада над трассой Р-256

Обсуждали реализацию проекта реконструкции железнодорожного вокзала в Бердске губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональные министры с местной властью вчера, 7 февраля. Напомним, что глава региона весь день провел в Бердске с рабочим визитом.

В рамках строительства нового вокзального комплекса чиновники обсудили возможную модернизацию перекрестка федеральной трассы Р-256 и улицы Горького. Как выяснилось, существуют определенные сложности в выборе планировки перекрестка. Решается вопрос: останется ли круговое движение, либо перекресток будет реконструирован под классический Т-образный.

-Пока сложно об этом решении сказать. Это станет известно после того как ФОАД получит технические условия,- подытожил замминистра транспорта и дорожного хозяйство Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Выслушав его мнение, Андрей Травников запротоколировал свое решение — до 31 декабря 2019 года приступить к разработке проектно-сметной документации перекрестка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тема транспортной развязки возле железнодорожного вокзала чрезвычайно беспокоит бердчан. Они опасаются пробок на трассе Р-256. Предлагают расширить федеральную автодорогу или сделать эстакаду нед ней.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Опять всё испортят.
    Когда делали развязку на Спортивной, тоже сделали сначала Т- образный перекресток и перекрыли второй выезд и сразу же в глухую пробку поставили всю Ленина и Спортивную и Вокзальную, потому что машины накапливались быстрей, чем успевали уезжать.
    И тут так будет.
    Еще могут традиционно запретить левый поворот.
    Не хватает ума у современных проектировщиков.
    Тут как минимум мост как у Икеи нужен съезды(заезды) с трассы бессветофорные.

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