Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

В проект нового транспортного узла в Бердске предусмотрена эстакада над трассой Р-256
Обсуждали реализацию проекта реконструкции железнодорожного вокзала в Бердске губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональные министры с местной властью вчера, 7 февраля. Напомним, что глава региона весь день провел в Бердске с рабочим визитом.
В рамках строительства нового вокзального комплекса чиновники обсудили возможную модернизацию перекрестка федеральной трассы Р-256 и улицы Горького. Как выяснилось, существуют определенные сложности в выборе планировки перекрестка. Решается вопрос: останется ли круговое движение, либо перекресток будет реконструирован под классический Т-образный.
-Пока сложно об этом решении сказать. Это станет известно после того как ФОАД получит технические условия,- подытожил замминистра транспорта и дорожного хозяйство Новосибирской области Вячеслав Невежин.
Выслушав его мнение, Андрей Травников запротоколировал свое решение — до 31 декабря 2019 года приступить к разработке проектно-сметной документации перекрестка.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тема транспортной развязки возле железнодорожного вокзала чрезвычайно беспокоит бердчан. Они опасаются пробок на трассе Р-256. Предлагают расширить федеральную автодорогу или сделать эстакаду нед ней.
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Опять всё испортят.
Когда делали развязку на Спортивной, тоже сделали сначала Т- образный перекресток и перекрыли второй выезд и сразу же в глухую пробку поставили всю Ленина и Спортивную и Вокзальную, потому что машины накапливались быстрей, чем успевали уезжать.
И тут так будет.
Еще могут традиционно запретить левый поворот.
Не хватает ума у современных проектировщиков.
Тут как минимум мост как у Икеи нужен съезды(заезды) с трассы бессветофорные.
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