Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

Обсуждали реализацию проекта реконструкции железнодорожного вокзала в Бердске губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональные министры с местной властью вчера, 7 февраля. Напомним, что глава региона весь день провел в Бердске с рабочим визитом.

В рамках строительства нового вокзального комплекса чиновники обсудили возможную модернизацию перекрестка федеральной трассы Р-256 и улицы Горького. Как выяснилось, существуют определенные сложности в выборе планировки перекрестка. Решается вопрос: останется ли круговое движение, либо перекресток будет реконструирован под классический Т-образный.

-Пока сложно об этом решении сказать. Это станет известно после того как ФОАД получит технические условия,- подытожил замминистра транспорта и дорожного хозяйство Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Выслушав его мнение, Андрей Травников запротоколировал свое решение — до 31 декабря 2019 года приступить к разработке проектно-сметной документации перекрестка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тема транспортной развязки возле железнодорожного вокзала чрезвычайно беспокоит бердчан. Они опасаются пробок на трассе Р-256. Предлагают расширить федеральную автодорогу или сделать эстакаду нед ней.