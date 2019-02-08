КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 3к.кв=59,4кв.м
ПРОДАМ 2к.кв=49,7 кв.м.
продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам
Продам
Продам комнату, 79231769751
Продам комнаты, 79231769751
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Багира-М» выиграла суд о расторжении концессионного договора по ТЭК у власти Бердска

Скончался актер Сергей Юрский

Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Отоварились по украденным в маршрутке картам трое в магазине Академгородка

Россиян озадачили новым видом пенсии

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Быстрее оплачивают штрафы ГИБДД россияне

Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

Понизят температуру и давление горячей воды на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Сгорели 20 автомобилей за морозную неделю в Новосибирской области

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Без паники: За профессионализм при сообщении о бомбе поблагодарил Соколова и Пономарева мэр Бердска

Евгений Шестернин похвалил оперативную работу руководителей отдела МВД и УГЗН, но и призвал их не терять бдительности. (ВИДЕО)

8.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Без паники: За профессионализм при сообщении о бомбе поблагодарил Соколова и Пономарева мэр Бердска

В проверке сообщения о «минировании» управления образования участвовали подчиненные Владимира Соколова и Василия Пономарева

На прошлой неделе было зарегистрировано 336 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из них 18 преступлений, 14 из которых раскрыты. Нераскрытыми остались преступления, связанные с хищением имущества граждан, сообщил на совещании чиновников начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

За неделю в отдел МВД были доставлены 15 человек. Административный правонарушений зарегистрировано 42. Проводились мероприятия по взысканию просроченной кредиторской задолженности и выявлению административных нарушений иностранными гражданами. Возбуждено девять уголовных дел по 322 статье — нарушение регистрации, выдворены из города два человека, пояснил Соколов. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было.

О происшествиях на прошлой неделе доложил начальник УГЗН Василий Пономарев. Он отметил, что чрезвычайных ситуаций в городе не было, но была угроза террористического характера — в управлении образования. Все службы отработали оперативно, отметил Пономарев.

— Я хочу поблагодарить вас, Владимир Васильевич, и вас, Василий Васильевич, и личный состав, который работал. На прошлой неделе были подвергнуты города, в том числе Новосибирск, мы получили ложные звонки, связанные с информацией о заминировании учебных заведений. В Новосибирске были «заминированы» лечебные заведения. Сработали профессионально, без паники, но бдительность нужно сохранить. Еще раз благодарю за оперативную работу и профессионализм, — сказал мэр Бердска Евгений Шестернин.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Багира-М» выиграла суд о расторжении концессионного договора по ТЭК у власти Бердска Скончался актер Сергей Юрский Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика