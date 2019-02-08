Без паники: За профессионализм при сообщении о бомбе поблагодарил Соколова и Пономарева мэр Бердска

На прошлой неделе было зарегистрировано 336 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из них 18 преступлений, 14 из которых раскрыты. Нераскрытыми остались преступления, связанные с хищением имущества граждан, сообщил на совещании чиновников начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



За неделю в отдел МВД были доставлены 15 человек. Административный правонарушений зарегистрировано 42. Проводились мероприятия по взысканию просроченной кредиторской задолженности и выявлению административных нарушений иностранными гражданами. Возбуждено девять уголовных дел по 322 статье — нарушение регистрации, выдворены из города два человека, пояснил Соколов. Тяжких и особо тяжких преступлений допущено не было.

О происшествиях на прошлой неделе доложил начальник УГЗН Василий Пономарев. Он отметил, что чрезвычайных ситуаций в городе не было, но была угроза террористического характера — в управлении образования. Все службы отработали оперативно, отметил Пономарев.

— Я хочу поблагодарить вас, Владимир Васильевич, и вас, Василий Васильевич, и личный состав, который работал. На прошлой неделе были подвергнуты города, в том числе Новосибирск, мы получили ложные звонки, связанные с информацией о заминировании учебных заведений. В Новосибирске были «заминированы» лечебные заведения. Сработали профессионально, без паники, но бдительность нужно сохранить. Еще раз благодарю за оперативную работу и профессионализм, — сказал мэр Бердска Евгений Шестернин.