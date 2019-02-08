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Россия предложила США уничтожить пусковые установки «Томагавков»

И другие виды вооружения, которые нарушают договор по ракетам средней и малой дальности.

8.02.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Россия предложила США уничтожить пусковые установки Томагавков

США вышли из договора РСМД

Военный атташе при посольстве США в Москве приглашен в Минобороны России для вручения ноты с предложением вернуться к выполнению договора РСМД путем уничтожения некоторого вооружения, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Москва предлагает Вашингтону вернуться к договору путем уничтожения «развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет «Томагавк»; ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности; ударных беспилотных летательных аппаратов, подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования».

Конашенков также отметил, что США не первый год нарушают требования Договора о РСМД и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных соглашением. При этом, по словам генерала, Вашингтон не сделал ничего для устранения нарушений собственных обязательств по ДРСМД.

Кроме того, Конашенков сообщил, что Минобороны ознакомилось с содержанием ноты США о приостановлении участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из договора, российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения США о нарушении Москвой обязательств по ДРСМД.

Явная опасность для России
Американские ракетные установки Мк-41 представляют явную опасность для России и нарушают договор РСМД, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя ноту Минобороны.

Депутат пояснил, что подлетное время установленных в Польше и Румынии ракет до западной границы составляет десять минут, при этом они покрывают почти всю европейскую часть России.

В свою очередь первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов согласился с выводами Минобороны и заявил, что американская сторона нарушала ДРСМД и не признавала свои нарушения в отношении Мк-41 и беспилотников, при этом бездоказательно и безосновательно обвиняя Россию.

Новая политическая реальность
США не будут возвращаться к соблюдению ДРСМД, это новая политическая реальность, считает член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Понятно, что со стороны МИД и Минобороны России сейчас будут предприниматься дипломатические меры, чтобы исправить ситуацию, если это возможно, но, боюсь, что поезд уже ушел. Выход из ДРСМД — это стратегическая цель США и они этой цели следуют», — сказал Коротченко РИА Новости.

Выход США из ДРСМД
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы «значительные риски для евроатлантической безопасности» от российских крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение США о выходе из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства добавил, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    РФ знатно троллит амеров :-D

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  2. Аноним

    Пиндосам все равно какие пигмеи и с какой рогаткой бегают, если ВВП всей колонии 2% от мирового и все стеклянные бусы ( местных вождей) в их банках.
    Не припомню, чтобы СССР очень испугала атомная бомба Пакистана

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