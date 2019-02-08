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Сгорели 20 автомобилей за морозную неделю в Новосибирской области

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Сгорели 20 автомобилей за морозную неделю в Новосибирской области

В двух случаях автомобили загорелись, когда их пытались прогреть при помощи разведенного под двигателем костра и электроплитки. В Бердске сгорел целый автопарк.

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сгорели 20 автомобилей за морозную неделю в Новосибирской области

Гараж с автопарком в Бердске полностью выгорел

Резкий рост числа автомобильных пожаров зафиксировали в Новосибирской области. С начала февраля 2019 года транспортные средства горели в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные причины: самовозгорание из-за неисправности и неосторожные действия с огнем при отогревании автомобиля.

Предварительно установлено, что 10 из 20 пожаров вспыхнули из-за неисправности электропроводки в моторном отсеке и под панелью приборов, а также разгерметизации топливной системы. В морозы машина промерзает, детали и узлы покрываются инеем, а образующийся конденсат может провоцировать короткое замыкание электропроводки.

Экстремально низкие температуры плохо влияют на работу аккумулятора и всех систем автомобиля. Еще более усугубить ситуацию могут изношенные и поврежденные провода, а также повышенная нагрузка в виде установленного дополнительно электрооборудовании.

Предположительно, в двух случаях автомобили загорелись, когда их пытались прогреть при помощи разведенного под двигателем костра, электроплитки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Специалисты советуют на время сильных морозов парковать автомобили в теплом боксе, регулярно проводить технический осмотр автомобиля, чтобы специалисты могли проверить исправность автомобиля, и не заниматься самостоятельной установкой электрооборудования. В обязательном порядке в автомобиле должен быть огнетушитель.

Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота — все эти факторы предшествуют загоранию.

Что делать, если загорелся автомобиль

Если во время движения загорелся автомобиль, заглушите двигатель. Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Выйдите из машины. Если есть пассажиры, помогите им покинуть салон автомобиля и удалиться на безопасное расстояние. Вызовите пожарных по единому номеру 112.

Воспользуйтесь огнетушителем. При тушении возгорания под капотом осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, снегом, залейте водой.

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Выставьте знак аварийной остановки на дороге.

Как сообща «Курьер. Среда. Бердск», 2 февраля в бердском гараже сгорели 10 пассажирских «газелей» и УАЗ «Патриот» из-за короткого замыкания в одной из маршруток.


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