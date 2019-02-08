Россиян озадачили новым видом пенсии

В России может появится новый вид пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Разработку законопроектов, позволяющих ввести ИПК, завершают в Минфине, рассказал СМИ главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

ИПК можно будет использовать при лечении серьезных заболеваний и передавать по наследству. По словам финансового омбудсмена, в систему будут автоматически включены только граждане с высоким уровнем дохода.

Как будет работать система, в интервью радио Sputnik объяснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Суть системы — уже не работодатель платит взносы в негосударственный пенсионный фонд, а сам работник отчисляет из своей заработной платы. Особенность пользования этими деньгами заключается в следующем: во-первых, в отличие от негосударственного пенсионного накопления, которое было за счет работодателей, если человек умер, то его средства могут быть переданы в качестве наследства. Во-вторых, в некоторых случаях, когда события происходят экстраординарные в жизни человека, например, он попал в больницу, требуются деньги на срочную, серьезную операцию, он может воспользоваться этими деньгами. В третьих, со взносов в ИПК не берется НДФЛ, если человек не попытается досрочно эти деньги забрать», — объяснил эксперт.