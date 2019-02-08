«Багира-М» выиграла суд о расторжении концессионного договора по ТЭК у власти Бердска

Новосибирская компания «Багира-М» добилась в суде признания незаконным решения властей Бердска о расторжении концессии по теплоэнергетическому комплексу города на 1,3 млрд руб. Концессия была признана властями «недействительной» два года назад. Суд счел, что это решение основывалось на нормах устава города, имеющих коррупциогенный фактор. Инвестор заявил, что готов в ближайшее время провести аудит теплосистемы и приступить к ремонтным работам. Однако депутаты Бердска сомневаются в актуальности этого проекта.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск производственной компании «Багира-М», оспорившей решение властей Бердска о расторжении с ней концессионного соглашения на 1,3 млрд руб. Компания требовала признать недействительным постановление местной администрации, отменявшее заключение концессии.

Договор концессии был заключен между ООО «Багира-М» и властями Бердска на 25 лет еще в сентябре 2015 года. Инвестор брал на себя обязательства по модернизации теплосистемы города. «Багире-М» передавались три городские котельные — «Вега», «Новая» и «Озерная», 54 ЦТП и 268,7 км теплосетей. Партнером-инвестором «Багиры-М» должен был стать инвестиционный фонд Hasan Habib Est. General Trading & Cont (Кувейт). В 2016 году, после смены руководства Бердска, власти города подали иск о признании концессии неподписанной. Это решение они объясняли в том числе тем, что передача имущества концессионеру не была согласована советом депутатов Бердска. В 2017 году суд признал концессию недействительной, а летом 2018 года Верховный суд РФ признал недействующими статьи устава Бердска, которые обязывали администрацию города согласовывать с депутатами вопросы по распоряжению муниципальным имуществом. Прокуратура Новосибирской области усмотрела в этих статьях противоречия действующему законодательству и наличие коррупциогенного фактора.

«Решение Верховного суда легло в основу признания концессии действительной. Мы готовы приступить к работе в рамках соглашения уже весной. Однако, учитывая, сколько времени прошло с момента подписания соглашения, необходимо заново делать аудит теплосистемы. Мы оцениваем эти затраты примерно в 15–20 млн руб. Нужно выходить на существующие сейчас нормативы по тарифам»,— сказал “Ъ” директор «Багиры-М» Владимир Давыдов. Он отметил, что договор концессии с властями города нужно перезаключить на 25 лет, как предусматривали условия конкурса, организовать рабочие группы с участием администрации, депутатов для определения рабочего плана. «Мы готовы вложить средства. Кроме кувейтского партнера, мы договорились также о привлечении средств нескольких российских банков, в том числе банка «Санкт-Петербург»»,— сказал он.

Глава Бердска Евгений Шестернин сообщил ”Ъ”, что необходимость привлечения инвестиций в теплоснабжение города сохраняется. «Однако нужен не такой инвестор, который не предоставляет гарантий. Такой инвестор непривлекателен для города. От самого инвест­проекта отказываться глупо, однако концессия, согласно закону, должна иметь гарантии. Такими гарантами выступает институт банков, а не частные лица»,— сказал он.

Депутаты горсовета Бердска не уверены, что инвестпроект, одобренный три с лишним года назад, до сих пор актуален. «Концессия утверждена еще предыдущим созывом депутатов. С деталями проекта знакомы не все, и не все знают этого инвестора. Считаю, что утвержденные тогда цели и показатели сейчас должны быть пересмотрены. В то же время признание концессии все-таки действительной — не конец этой истории. Полагаю, что она будет снова оспорена в суде»,— говорит депутат Светлана Уварова. Глава комитета по ЖКХ совета депутатов Бердска Елена Бороздина уточнила, что Бердск был одним из первых городов, который реализовывал концессию в сфере теплоснабжения: «Все наработки в этой области еще были сырыми. Сейчас многие вопросы урегулированы законодательно». По ее мнению, необходимо объявлять новый конкурс, на новых условиях, с учетом всех изменений в законодательстве, которые произошли за это время.

Нет оснований для изменения условий соглашения, значит, город должен обеспечить выполнение собственного же решения, считает управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров: «Непонятно, почему администрации Бердска проще тратить ресурсы на ведение судебных споров, нежели достичь цели, ради которой концессию изначально и хотели организовать». «Багира-М» имеет право требовать заключения с ней договора, но власть может еще на годы затянуть согласование и утверждение условий, говорит управляющий партнер юридического агентства «Экви» Кирилл Кузнецов. «Вряд ли «Багира-М» готова в 2019 году работать по тарифам 2015 года, так что вполне вероятно, что многие условия нужно будет пробивать через суды. Думаю, что в итоговом решении будет куда больше политики, чем права»,— считает он.

Источник: Ъ