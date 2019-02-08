Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Обсуждали реализацию проекта реконструкции железнодорожного вокзала Бердска губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональные министры с местной властью вчера, 7 февраля. Напомним, что Андрей Травников с рабочим визитом провел весь день в Бердске.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал главе региона, что реконструкция вокзала выполняется силами ООО «РЖД» в два этапа: в 2019-2021 году планируется возведение пристройки к существующему зданию общей площадью 1 670 квадратных метров, а также строительство современной пассажирской платформы.

На втором этапе предусмотрено строительство нового пешеходного моста. По правилам безопасности ПДД мост должен быть охвачен зоной турникета.

— Необходимо выполнить оформление сервитута для пешеходной зоны. Требуется полоса разгона и посадки-высадки пассажиров, из-за этого фрагмент сервитута увеличился. Кроме того, в зоне перекрестка трассы Р-256 и улицы М. Горького нам необходимо создать участок примыкания для пешеходной зоны, — отметил Евгений Шестернин.

Андрей Травников обратился к заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеславу Невежину с предложением о согласовании сроков выполнения некоторых задач.

-Мы должны для себя определить сроки окончательного решения вопросов по земельным участкам, сервитуту и финансирования тех работ, где наша зона ответственности, — констатировал губернатор Новосибирской области.

По словам замминистра предварительная дата выдачи технических условия на наделение сервитута — март текущего года. До конца 2018 года будет принято решение по оформлению и выделению земельного участка в сервитут, а в 2020 году начнутся работы по разработке проектной документации. На 2020-2021 года запланировано строительство примыкания пешеходной зоны к автодороге федерального значения.

Автор видео Марина Волкова



— Прошу отметить в протоколе совещания, что все вопросы по земельным участкам необходимо решить до 31 декабря 2019 года. Проектно-сметную документацию, считаю, нужно разрабатывать в этом году, чтобы нормально подготовиться к конкурсным процедурам для проведения работ в 2020 году. Мы не первый год наблюдаем, когда железнодорожники идут с опережением выполнения работ. Это тоже нужно учитывать и желательно, чтобы наша работа стартовала в весенний период 2020 года, — резюмировал Андрей Травников.

Вячеслав Невежин согласился с главой региона отметив, что потребуется дополнительная проработка этого вопроса, так как только по итогам кадастровых работ будут определены границы участка и сервитута.

Андрей травников был категоричен и установил срок разработки ПСД до 30 июня 2019 года, чтобы в 2020 году можно было приступить к выполнению строительно монтажных работ. При этом отметил, что не услышал информацию по продлению пешеходного перехода через федеральную трассу и железнодорожные пути.

-Длина моста составит около 100 метров, ориентировочная стоимость по примеру объектов-аналогов составит около 70 миллионов рублей. Реализовать это может администрация Бердска, — отчитался замминистра.

Губернатор распорядился, чтобы на реализацию проекта было заложено финансирование в двух бюджетах — местном и областном. При этом не исключил возможность привлечения спонсоров, в том числе и «железнодорожников». В текущем году глава региона предложил коллегам разрабатывать проект и уточнять варианты финансирования.