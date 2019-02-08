КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

ПРОДАМ 3к.кв=59,4кв.м
ПРОДАМ 2к.кв=49,7 кв.м.
продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам
Продам
Продам комнату, 79231769751
Продам комнаты, 79231769751
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Багира-М» выиграла суд о расторжении концессионного договора по ТЭК у власти Бердска

Скончался актер Сергей Юрский

Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Отоварились по украденным в маршрутке картам трое в магазине Академгородка

Россиян озадачили новым видом пенсии

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Быстрее оплачивают штрафы ГИБДД россияне

Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

Понизят температуру и давление горячей воды на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Сгорели 20 автомобилей за морозную неделю в Новосибирской области

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Новый мост, оснащенный турникетом, появится над железнодорожным вокзалом в 2020 году. Длина пешеходной переправы составит примерно 100 метров. (ВИДЕО)

8.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников весь день провел в Бердске

Обсуждали реализацию проекта реконструкции железнодорожного вокзала Бердска губернатор Новосибирской области Андрей Травников и региональные министры с местной властью вчера, 7 февраля. Напомним, что Андрей Травников с рабочим визитом провел весь день в Бердске.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал главе региона, что реконструкция вокзала выполняется силами ООО «РЖД» в два этапа: в 2019-2021 году планируется возведение пристройки к существующему зданию общей площадью 1 670 квадратных метров, а также строительство современной пассажирской платформы.

На втором этапе предусмотрено строительство нового пешеходного моста. По правилам безопасности ПДД мост должен быть охвачен зоной турникета.

— Необходимо выполнить оформление сервитута для пешеходной зоны. Требуется полоса разгона и посадки-высадки пассажиров, из-за этого фрагмент сервитута увеличился. Кроме того, в зоне перекрестка трассы Р-256 и улицы М. Горького нам необходимо создать участок примыкания для пешеходной зоны, — отметил Евгений Шестернин.

Андрей Травников обратился к заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеславу Невежину с предложением о согласовании сроков выполнения некоторых задач.

-Мы должны для себя определить сроки окончательного решения вопросов по земельным участкам, сервитуту и финансирования тех работ, где наша зона ответственности, — констатировал губернатор Новосибирской области.

По словам замминистра предварительная дата выдачи технических условия на наделение сервитута — март текущего года. До конца 2018 года будет принято решение по оформлению и выделению земельного участка в сервитут, а в 2020 году начнутся работы по разработке проектной документации. На 2020-2021 года запланировано строительство примыкания пешеходной зоны к автодороге федерального значения.

Автор видео Марина Волкова

— Прошу отметить в протоколе совещания, что все вопросы по земельным участкам необходимо решить до 31 декабря 2019 года. Проектно-сметную документацию, считаю, нужно разрабатывать в этом году, чтобы нормально подготовиться к конкурсным процедурам для проведения работ в 2020 году. Мы не первый год наблюдаем, когда железнодорожники идут с опережением выполнения работ. Это тоже нужно учитывать и желательно, чтобы наша работа стартовала в весенний период 2020 года, — резюмировал Андрей Травников.

Вячеслав Невежин согласился с главой региона отметив, что потребуется дополнительная проработка этого вопроса, так как только по итогам кадастровых работ будут определены границы участка и сервитута.

Андрей травников был категоричен и установил срок разработки ПСД до 30 июня 2019 года, чтобы в 2020 году можно было приступить к выполнению строительно монтажных работ. При этом отметил, что не услышал информацию по продлению пешеходного перехода через федеральную трассу и железнодорожные пути.

-Длина моста составит около 100 метров, ориентировочная стоимость по примеру объектов-аналогов составит около 70 миллионов рублей. Реализовать это может администрация Бердска, — отчитался замминистра.

Губернатор распорядился, чтобы на реализацию проекта было заложено финансирование в двух бюджетах — местном и областном. При этом не исключил возможность привлечения спонсоров, в том числе и «железнодорожников». В текущем году глава региона предложил коллегам разрабатывать проект и уточнять варианты финансирования.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Багира-М» выиграла суд о расторжении концессионного договора по ТЭК у власти Бердска Скончался актер Сергей Юрский Пешеходный мост за 70 млн рублей построят в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика