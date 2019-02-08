Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

В Бердске нашлась 15-летняя Алена, пропавшая в Новом поселке еще 29 января. В тот день девочка ушла из дома, ее родители вскоре обратились в полицию и к волонтерам за помощью. Из особых примет пропавшей родные назвали пирсинг в носу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За последние месяцы это уже третий уход подростка из дома. Ранее Алену искали в ноябре 2018 года и в январе 2019-го. Но в прошлые разы девочку быстро находили и возвращали домой.

В этот раз заслуга в возвращении подростка в семью принадлежит волонтерам. Они нашли в соцсетях подругу Алены и через нее убедили девочку вернуться домой. Подруги вместе пришли в полицию Бердска.

По факту происшествия проводится проверка. Волонтеры полагают, что уходы школьницы из дома связаны с ее сложными отношениями с близкими.