Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

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НВР: Тоже сделать себе «пирсинг». В смысле понять ребенка.
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Уже ничего. Раньше надо было воспитывать.
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Пубертат…
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Выдрать ремнем хорошенько,может тогда у неё включиться мозг
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тогда уйдёт ещё раз. Только теперь навсегда.
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Вот знать бы наверняка, что мозг включается поркой — педагогика, как наука, стала бы невостребованной… Но, к сожалению, нет.
Насилием можно окончательно разрушить и без того неважные отношения с подростком.
Кстати, Светлана, вас родители не пороли за неправильное написание -тся -ться?
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Да и пусть валит….. Распоясались ,родителей не уважают.может в детском доме лучше будет
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Я тоже считаю, что нельзя обходиться простыми нравоучениями . Надо как то наказывать за такие побеги
А то этих «бегунов» становится все больше и больше
Как бы родители ( нормальные) не переживали, а надо что то делать на будущее
Пусть полиция и соцслужбы селят из в закрытые интернаты с обучением школьной программой и с лечением у психолога
Может такое сравнение , интернат или семья , чем то поможет в дальнейшем
Ведь сейчас в основном, детки дома ничего не делают, никаких обязанностей по дому у них нет, ответственности тоже нет, учебой они не напрягаются
А это всё очень плохо
Потом вырастают люди, которым ничего не надо , кроме удовлетворения своих физиологических потребностей и с кучей амбиций о своём величии .
В сущности просто пустые люди
Поэтому, если родители не справляются со своими обязанностями, то пусть им покажут пример, для чего приходит человек в этом мир .
И зачем ему все вокруг
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«сейчас в основном, детки дома ничего не делают, никаких обязанностей по дому у них нет, ответственности тоже нет, учебой они не напрягаются» — вот слово в слово так говорила моя бабушка. Уже 40 лет прошло. А еще то же самое говорили ее родители по отношению к ее братьям — с ее слов, конечно. Подозреваю, что и их родители тоже были не сильно довольны поведением детей.
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Хорошо, если в детском доме, а не в публичном.
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