КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам квартиру
продам 2-ю квартиру
Продам квартиру
ПРОДАМ 2к.кв=44 кв.м
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отключат горячую воду на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска

Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать

Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска

Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

За фейковыми новостями и критикой власти следит губернатор Новосибирской области

Хвалебными табличками украсят памятник Иосифу Сталину в Новосибирске

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

Пожарные извещатели установят в домах 1048 многодетных семей в Бердске

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Задавило насмерть горняка в шахте в Кузбассе

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

15-летняя Алена сама пришла в бердскую полицию, которая разыскивала ее неделю.

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Пропавшую без вести школьницу с пирсингом нашли живой в Бердске

Полицейские и волонтеры неделю искали девочку

В Бердске нашлась 15-летняя Алена, пропавшая в Новом поселке еще 29 января. В тот день девочка ушла из дома, ее родители вскоре обратились в полицию и к волонтерам за помощью. Из особых примет пропавшей родные назвали пирсинг в носу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

За последние месяцы это уже третий уход подростка из дома. Ранее Алену искали в ноябре 2018 года и в январе 2019-го. Но в прошлые разы девочку быстро находили и возвращали домой.

В этот раз заслуга в возвращении подростка в семью принадлежит волонтерам. Они нашли в соцсетях подругу Алены и через нее убедили девочку вернуться домой. Подруги вместе пришли в полицию Бердска.

По факту происшествия проводится проверка. Волонтеры полагают, что уходы школьницы из дома связаны с ее сложными отношениями с близкими.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отключат горячую воду на 11 дней в Северном микрорайоне Бердска Круговое движение у вокзала в Бердске могут убрать Протухшее мясо: Страдал расстройством желудка в 2018 году ученик школы №1 Бердска

(11) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Тоже сделать себе «пирсинг». В смысле понять ребенка.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    Уже ничего. Раньше надо было воспитывать.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Аноним

    Пубертат… %)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Светлана

    Выдрать ремнем хорошенько,может тогда у неё включиться мозг

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • a.danilov

      тогда уйдёт ещё раз. Только теперь навсегда.

      Thumb up 2 Thumb down 5

    • Аноним

      Вот знать бы наверняка, что мозг включается поркой — педагогика, как наука, стала бы невостребованной… Но, к сожалению, нет.

      Насилием можно окончательно разрушить и без того неважные отношения с подростком.

      Кстати, Светлана, вас родители не пороли за неправильное написание -тся -ться?

      Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Аноним

    Да и пусть валит….. Распоясались ,родителей не уважают.может в детском доме лучше будет

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Я тоже считаю, что нельзя обходиться простыми нравоучениями . Надо как то наказывать за такие побеги
      А то этих «бегунов» становится все больше и больше
      Как бы родители ( нормальные) не переживали, а надо что то делать на будущее
      Пусть полиция и соцслужбы селят из в закрытые интернаты с обучением школьной программой и с лечением у психолога
      Может такое сравнение , интернат или семья , чем то поможет в дальнейшем
      Ведь сейчас в основном, детки дома ничего не делают, никаких обязанностей по дому у них нет, ответственности тоже нет, учебой они не напрягаются
      А это всё очень плохо
      Потом вырастают люди, которым ничего не надо , кроме удовлетворения своих физиологических потребностей и с кучей амбиций о своём величии .
      В сущности просто пустые люди
      Поэтому, если родители не справляются со своими обязанностями, то пусть им покажут пример, для чего приходит человек в этом мир .
      И зачем ему все вокруг

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        «сейчас в основном, детки дома ничего не делают, никаких обязанностей по дому у них нет, ответственности тоже нет, учебой они не напрягаются» — вот слово в слово так говорила моя бабушка. Уже 40 лет прошло. А еще то же самое говорили ее родители по отношению к ее братьям — с ее слов, конечно. Подозреваю, что и их родители тоже были не сильно довольны поведением детей.

        Thumb up 2 Thumb down 3

    • Аноним

      Хорошо, если в детском доме, а не в публичном.

      Thumb up 2 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика