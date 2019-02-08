В тройку крупнейших налогоплательщиков региона вошел «Сибирский Антрацит»

Региональное министерство финансов и налоговой политики назвало компании, заплатившие в прошлом году наибольшее число налогов в консолидированный бюджет субъекта.

Всего в 2018 году региональные компании заплатили налогов на сумму в 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель равнялся 122,8 млрд руб.

В то же время 10 самых крупных налогоплательщиков региона в прошлом году направили в консолидированный бюджет субъекта 28,9 млрд руб., что составляет 20,6% от общей суммы налогов в соответствующий бюджет. По итогам 2017 года эта цифра равнялась 23,8 млрд руб. Это 19,4% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет.

10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:

1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»,

2. ПАО «Сбербанк России»,

3. АО «Сибирский Антрацит»,

4. ОАО «Российские железные дороги»,

5. ООО «Разрез Восточный»,

6. АО «Пивоварня Москва – Эфес»,

7. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,

8. ЗАО «Энергопром – Новэз»,

9. АО «Сибирская энергетическая компания»,

10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

По итогам прошлого года из этого списка выбыло ГОУ Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ. Эту позицию заняло ЗАО «Энергопром – Новэз», сообщает РБК.