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В тройку крупнейших налогоплательщиков региона вошел «Сибирский Антрацит»

В топ-10 попали три предприятия Искитимского района. Лидеры перечислили в бюджет Новосибирской области за 2018 год 29 млрд рублей — 20,6% общей суммы налогов.

8.02.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
В тройку крупнейших налогоплательщиков региона вошел Сибирский Антрацит

Всего в 2018 году региональные компании заплатили налогов на сумму в 140,6 млрд рублей

Региональное министерство финансов и налоговой политики назвало компании, заплатившие в прошлом году наибольшее число налогов в консолидированный бюджет субъекта.

Всего в 2018 году региональные компании заплатили налогов на сумму в 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель равнялся 122,8 млрд руб.

В то же время 10 самых крупных налогоплательщиков региона в прошлом году направили в консолидированный бюджет субъекта 28,9 млрд руб., что составляет 20,6% от общей суммы налогов в соответствующий бюджет. По итогам 2017 года эта цифра равнялась 23,8 млрд руб. Это 19,4% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет.

10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:

1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»,
2. ПАО «Сбербанк России»,
3. АО «Сибирский Антрацит»,
4. ОАО «Российские железные дороги»,
5. ООО «Разрез Восточный»,
6. АО «Пивоварня Москва – Эфес»,
7. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,
8. ЗАО «Энергопром – Новэз»,
9. АО «Сибирская энергетическая компания»,
10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

По итогам прошлого года из этого списка выбыло ГОУ Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ. Эту позицию заняло ЗАО «Энергопром – Новэз», сообщает РБК.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:

    1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»,
    2. ПАО «Сбербанк России»,
    3. АО «Сибирский Антрацит»,
    4. ОАО «Российские железные дороги»,
    5. ООО «Разрез Восточный»,
    6. АО «Пивоварня Москва – Эфес»,
    7. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,
    8. ЗАО «Энергопром – Новэз»,
    9. АО «Сибирская энергетическая компания»,
    10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

    Какой же вывод из этого списка может сделать житель Бердска?
    1) 40% — ЛИДЕРЫ доходов списка в НСО — это поставщики алкоголя. Пугающая цифра, для тех кто задумывается над последствиями от разрушения здоровья алкоголем!!!

    2)Добывающая отрасль 20% доходов НСО.«Сибирский Антрацит»,«Разрез Восточный»
    3) Для промышленности НСО, только Новэз — 10% доходов НСО и всё??? Это не слишком ли мало???

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