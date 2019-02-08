В тройку крупнейших налогоплательщиков региона вошел «Сибирский Антрацит»

Всего в 2018 году региональные компании заплатили налогов на сумму в 140,6 млрд рублей
Региональное министерство финансов и налоговой политики назвало компании, заплатившие в прошлом году наибольшее число налогов в консолидированный бюджет субъекта.
Всего в 2018 году региональные компании заплатили налогов на сумму в 140,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель равнялся 122,8 млрд руб.
В то же время 10 самых крупных налогоплательщиков региона в прошлом году направили в консолидированный бюджет субъекта 28,9 млрд руб., что составляет 20,6% от общей суммы налогов в соответствующий бюджет. По итогам 2017 года эта цифра равнялась 23,8 млрд руб. Это 19,4% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет.
10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:
1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»,
2. ПАО «Сбербанк России»,
3. АО «Сибирский Антрацит»,
4. ОАО «Российские железные дороги»,
5. ООО «Разрез Восточный»,
6. АО «Пивоварня Москва – Эфес»,
7. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,
8. ЗАО «Энергопром – Новэз»,
9. АО «Сибирская энергетическая компания»,
10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».
По итогам прошлого года из этого списка выбыло ГОУ Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ. Эту позицию заняло ЗАО «Энергопром – Новэз», сообщает РБК.
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10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона:
1. ООО «Пивоваренная компания Балтика»,
2. ПАО «Сбербанк России»,
3. АО «Сибирский Антрацит»,
4. ОАО «Российские железные дороги»,
5. ООО «Разрез Восточный»,
6. АО «Пивоварня Москва – Эфес»,
7. АО «Сибирский ликерно-водочный завод»,
8. ЗАО «Энергопром – Новэз»,
9. АО «Сибирская энергетическая компания»,
10. ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».
Какой же вывод из этого списка может сделать житель Бердска?
1) 40% — ЛИДЕРЫ доходов списка в НСО — это поставщики алкоголя. Пугающая цифра, для тех кто задумывается над последствиями от разрушения здоровья алкоголем!!!
2)Добывающая отрасль 20% доходов НСО.«Сибирский Антрацит»,«Разрез Восточный»
3) Для промышленности НСО, только Новэз — 10% доходов НСО и всё??? Это не слишком ли мало???
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