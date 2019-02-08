Фронтовик из Бердска: Гору немцев положили 10 девчонок-снайперш

Отпраздновал 6 февраля 96 лет фронтовик из Бердска Дмитрий Коврижных.

Как занесло жителя Кировской области в Сибирь? Сюда его привела любовь. Всю войну фронтовик переписывался со своей односельчанкой Верочкой. Они были знакомы, но не дружили. Вернулся из армии и узнал, что Вера уехала в Новосибирск. Отправился к ней. Своей тете, у которой жила, Вера представила Дмитрия как брата. Но вскоре тайна раскрылась. В 1948 году молодые узаконили свои отношения. В городе было очень тяжело жить — не хватало денег. Семья Коврижных перебралась в Верхний Коен Искитимского района. Но из деревни пришлось уехать после смерти первенца. Вере везде слышался голос сыночка. Он мерещился ей в доме, на улице. Перебрались в поселок Атаманово, затем в Завьялово и поселок Советский. Дмитрий Михайлович был парторгом в колхозах. К тому же, везде возглавлял сельские школы.

Когда Дмитрию Коврижных исполнился 91 год, дочери забрали его к себе в Бердск. Тогда он держался молодцом. Пытался помогать по хозяйству — вырывал сорняки на огороде. Нянчился с правнуком. Все изменилось, когда три года назад Дмитрий Михайлович сломал ногу, в которую на войне получил тяжелое осколочное ранение. Теперь он еле передвигается.

За случайный выстрел получил звание Героя

На войне было немало случаев, когда случайность приводила к серьезным последствиям. И это не раз происходило на глазах фронтовика Дмитрия Коврижных.

Он рассказал, как случайный выстрел знакомого артиллериста привел к демаскировке мощной силы противника. Упала ветка, и показался ствол танка. Артиллерист выстрелил и точно попал в ствол боевой машины, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Коврижных. Произошел сильный взрыв. Загорелось все. Горело два дня. Если артиллерист не попал бы в дуло танка, его наказали бы за то, что он демаскировал позицию своей батареи. А так солдат получил награду и звание Героя Советского Союза за демаскировку позиции врага.

Автор видео Галина Панчева



Оттоптал в танце ноги американке

Очень часто Дмитрий Михайлович вспоминает о встрече на Эльбе с американцами. Он рассказывал, что союзники подали им какие-то крышки и на них положили горох, чечевицу, еще что-то, в общем, угощение. Черную массу, скорее всего чечевицу, никто из русских солдат есть не стал. Заиграла музыка и Дмитрия пригласила на танец девушка-американка. Он пошел танцевать, а автомат не отпустил, так с ним и вышел. Командир подошел и потихоньку сказал, что оружие можно поставить в сторонке, но Коврижных вцепился в свой автомат — с ним как-то надежнее. Танцевать он не умел и оттоптал все ноги девушке.

Внук Дмитрия Михайловича ходил на танцы и решил бросить. И тогда дед признался ему, что тогда, когда он танцевал на войне с американкой, больше всего жалел о том, что не научился танцевать. Засмеялся и сказал, что, мол, не бросай танцы, вдруг и ему придется встретиться с подобной «американкой». И внук его послушал — продолжил ходить на занятия танцами.

Храбрые снайперши

Однажды в землянку, где обитал Дмитрий Михайлович со своими однополчанами, пришли 10 девушек-снайперов. Сюда их отправили для того, чтобы они привели себя в порядок и как следует отдохнули. Мужчинам пришлось уступить место дамам, и они отправились подальше от той землянки. Услышали стрельбу. Побежали к землянке и увидели гору трупов немцев. Девчонки всех положили.

Только белые простыни

На войне Дмитрий Коврижных мечтал о чистоте. Где же ей там быть? Большой радостью было найти прачечную и хотя бы прогладить швы на одежде. Вши заедали. На войне Дмитрий Михайлович дал себе слово, что после того, как наступит мирная жизнь, то будет спать только в белоснежной постели. Так и было до недавнего времени. Последние годы согласился с тем, что можно спать и на цветных простынях, но только обязательно отглаженных.

Свинина по-военному — из фляги

У Дмитрия Коврижных был товарищ, который очень любил покушать. О еде он думал 24 часа в сутки. Впрочем, солдатских харчей всем не хватало. Как-то они зашли в немецкую деревню и раздобыли свинью. Это не было воровством. Когда пересекли границу с Германией, получили приказ: все считать трофеями. Так вот свинью закололи и сварили мясо во фляге. Наелись от пуза. Легли спать. Только уснул, товарищ его будит и говорит, что еще гуся нашел и пожарил. Дмитрий пошел с ним, но есть уже не мог, просто посидел за компанию. Проходит немного времени, и друг опять его расталкивает, говорит, что еще картошку пожарил.

Очень удивительно было Коврижных узнать, что немцы в дымоходах подвешивали разные мясные деликатесы — они там коптились. Русские солдаты проверяли при случае дымоходы и нередко разживались копченым мясом.

Досье

Дмитрий Михайлович Коврижных родился 6 февраля 1923 года в деревне Галкино Шабалинского района Кировской области в семье крестьянина. Окончил Новотроицкую среднюю школу в 1941 году. В январе 1942 года был призван в армию. Зачислен в Львовское пехотное училище в Кирове. Проходил обучение до апреля 1942 года. Получил звание сержанта. Курсантов училища направили в 25 стрелковую дивизию. Дмитрия Коврижных зачислили в пулеметную роту 73 гвардейского полка.

Первый бой дивизия, в которой служил Коврижных, приняла на реке Дон в районе города Картаяка. В одном из боев Дмитрий Михайлович получил осколочное ранение в плечо. Находился на лечении в полевом госпитале. После фронтовика направили в его часть. Дивизия стояла в обороне на Дону. Дмитрий стал командовать пулеметным расчетом.

Автор видео Галина Панчева



В марте 1943 года после сильной артиллерийской подготовки дивизия перешла в наступление. С боями прошла до Харькова, освободила город. В бою за железнодорожную станцию Коврижных получил ранение в ногу. На лечении находился в госпитале Свердловска. После выписки фронтовика направили в запасной минометный полк, где он обучился на минометчика. Распределили в 76 дивизию в минометную роту. Участвовал в боях на первом Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Варшавы.

По состоянию здоровья Коврижных перевели в автоматный взвод. С боями шел до Одера. Участвовал в штурме Берлина. На Эльбе встречался с союзниками американцами.

В апреле 1947 года был демобилизован. Заочно окончил учительский институт. Воспитал двоих детей.

Имеет награды: медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль «За Победу над Германией», орден Великой Отечественной войны 1 степени.