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Быстрее оплачивают штрафы ГИБДД россияне

Средний «чек» за нарушения ПДД в 2018 году снизился, а чаще всего автомобилисты расплачивались за превышение скорости.

8.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Быстрее оплачивают штрафы ГИБДД россияне

Федеральная трасса в Бердске оснащена видеокамерами

Россияне в среднем платили около 500 рублей по штрафам ГИБДД в прошлом году, при этом средний «чек» за нарушения в прошлом году снизился, а чаще всего автомобилисты расплачивались за превышение скорости, свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости банков и платежной системы «Яндекс.Деньги».

«Средний чек за уплату штрафов ГИБДД через сервис «Яндекс.Денег» в 2018 году составил 499 рублей. За счет роста числа платежей, оформленных в льготный период со скидкой 50%, средний чек относительно 2017 года снизился на 29 рублей», — рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

У банка «Русский стандарт» средний чек по штрафам снизился в прошлом году с 564 до 529 рублей, а у «Тинькофф банка» — с 524 до 495 рублей. Фактически не изменился средний чек по штрафу в банке ВТБ: в среднем он составил 550 рублей, а всего в 2018 году клиенты банка заплатили более 260 миллионов рублей за нарушения на дорогах.

Кроме того, по данным банка «Русский стандарт», автомобилисты стали оплачивать штрафы на 20 дней быстрее, чем в 2017 году. В свою очередь «Тинькофф банк» приводит свою статистику: в первые 20 дней клиенты банка оплатили 65% штрафов, а доля платежей с просрочкой снизилась до 22%.

Около 60% штрафов, оплаченных через сервисы «Яндекс.Денег», были выписаны за нарушение скоростного режима, рассказали в компании. При этом около 7% штрафов — за игнорирование знаков или разметки, 4% — за пересечение стоп-линии, более 2% — за вождение без страховки.

«Примерно по 2% составляет доля платежей по штрафам за то, что водитель не уступил дорогу пешеходу, проехал по обочине, стоял в запрещенном месте или не пристегнул ремень. Замыкает топ самых распространённых правонарушений проезд на красный свет», — говорится в ответе пресс-службы сервиса.

Источник: РИА Новости


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