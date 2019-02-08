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В строительном вагончике «закрылись» губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

Андрей Травников объехал строительную площадку школы в микрорайоне Южный, а вот уже возведенное здание детского сада не проинспектировал. Совещание происходило за закрытыми дверями.

8.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
В строительном вагончике закрылись губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

Андрей травников посетил Бердск с рабочим визитом

С рабочим визитом в Бердск приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 7 февраля. Одним из пунктов губернаторского визита стала стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада.

Однако, объехав строительную площадку, Андрей Травников и мэр Бердска Евгений Шестернин провели совещание в рабочем вагончике, не пустив представителей СМИ.

Спустя 15 минут, посовещавшись, глава региона покинул строительную площадку и направился на экскурсию в Бердский электромеханический завод.

Напомним, что накануне рабочего визита Травникова в Бердск Глава города Евгений Шестернин проинспектировал строящийся детский сад в микрорайоне Южном. Во время проверки его сопровождали вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления образования Жанна Тузова.

По словам Сергея Анатольевича, здание детского сада уже полностью построено, началась внутренняя отделка:

-Мы уже согласовываем цвет линолеума и плитки, какие будут обои.
Кроме того, к школе и детсаду построят четыре дороги. УКС запустил тендеры на проектирование дорог за 1,5 млн рублей. Их построят по президентскому проекту в 2019 году, писал «Курьер. Среда. Бердск».
Детский сад в Южном на 220 мест построят к концу 2019 года, а школу, рассчитанную на 1000 учеников, — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября 2018 года.

В строительном вагончике закрылись губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

Строительство школы в полном разгаре

В строительном вагончике закрылись губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

Новый детсад почти готов


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(2) Комментариев

  1. Прорыв

    Главное, что священник освятил… Теперь всё будет хорошо.

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  2. Аноним

    Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. :-D Кто там будет работать господин мэр? Если вы не в курсе, то сообщаем Вам что некомплект квалифицированных специалистов в школах колоссальный. Профессионалы занимаются частным репетиторством, а на основную работу в школах положили огромный…. либо вообще уволились. По указанию председателя правительства в бизнес пошли. На что надеяться то? Мне хлеба не надо работу давай :-D

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