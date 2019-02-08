В строительном вагончике «закрылись» губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

С рабочим визитом в Бердск приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 7 февраля. Одним из пунктов губернаторского визита стала стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада.
Однако, объехав строительную площадку, Андрей Травников и мэр Бердска Евгений Шестернин провели совещание в рабочем вагончике, не пустив представителей СМИ.
Спустя 15 минут, посовещавшись, глава региона покинул строительную площадку и направился на экскурсию в Бердский электромеханический завод.
Напомним, что накануне рабочего визита Травникова в Бердск Глава города Евгений Шестернин проинспектировал строящийся детский сад в микрорайоне Южном. Во время проверки его сопровождали вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления образования Жанна Тузова.
По словам Сергея Анатольевича, здание детского сада уже полностью построено, началась внутренняя отделка:
-Мы уже согласовываем цвет линолеума и плитки, какие будут обои.
Кроме того, к школе и детсаду построят четыре дороги. УКС запустил тендеры на проектирование дорог за 1,5 млн рублей. Их построят по президентскому проекту в 2019 году, писал «Курьер. Среда. Бердск».
Детский сад в Южном на 220 мест построят к концу 2019 года, а школу, рассчитанную на 1000 учеников, — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.
Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября 2018 года.
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Главное, что священник освятил… Теперь всё будет хорошо.
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Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона. Кто там будет работать господин мэр? Если вы не в курсе, то сообщаем Вам что некомплект квалифицированных специалистов в школах колоссальный. Профессионалы занимаются частным репетиторством, а на основную работу в школах положили огромный…. либо вообще уволились. По указанию председателя правительства в бизнес пошли. На что надеяться то? Мне хлеба не надо работу давай
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