В строительном вагончике «закрылись» губернатор Новосибирской области и мэр Бердска

С рабочим визитом в Бердск приехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 7 февраля. Одним из пунктов губернаторского визита стала стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада.

Однако, объехав строительную площадку, Андрей Травников и мэр Бердска Евгений Шестернин провели совещание в рабочем вагончике, не пустив представителей СМИ.

Спустя 15 минут, посовещавшись, глава региона покинул строительную площадку и направился на экскурсию в Бердский электромеханический завод.

Напомним, что накануне рабочего визита Травникова в Бердск Глава города Евгений Шестернин проинспектировал строящийся детский сад в микрорайоне Южном. Во время проверки его сопровождали вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления образования Жанна Тузова.

По словам Сергея Анатольевича, здание детского сада уже полностью построено, началась внутренняя отделка:

-Мы уже согласовываем цвет линолеума и плитки, какие будут обои.

Кроме того, к школе и детсаду построят четыре дороги. УКС запустил тендеры на проектирование дорог за 1,5 млн рублей. Их построят по президентскому проекту в 2019 году, писал «Курьер. Среда. Бердск».

Детский сад в Южном на 220 мест построят к концу 2019 года, а школу, рассчитанную на 1000 учеников, — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября 2018 года.