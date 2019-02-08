Сгорел автомобиль вместе с заправкой в Новосибирске
Травников представит проект «Академгородок 2.0» на инвестфоруме в Сочи
После штрафа в 500 тыс. рублей Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты
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Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца
Депутат Бердска: Снос частного сектора в центре города — это несбыточная мечта
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