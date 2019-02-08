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После штрафа в 500 тыс. рублей Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Роскомнадзор пригрозил американской корпорации блокировкой.

8.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
После штрафа в 500 тыс. рублей Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Гугл — американская компания

Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, попавшие в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что поисковик последовал требованию Роскомнадзора под угрозой блокировки.

В перечень сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, входят ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицида, порнографический контент, рекламу наркотиков, азартные игры без лицензии. Кроме того, в список включены пиратские сайты.

Как сообщил РИА Новости в минувшую пятницу пресс-секретарь Роскомандзора Вадим Ампелонский, американская корпорация оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за нарушение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на сайты с противоправной информацией.

Закон действует с первого октября прошлого года. Несмотря на предусмотренный законом штраф, Google не стал удалять из поиска запрещенные сайты. Позже, 26 ноября, российский регулятор составил протокол об административном нарушении и возбудил дело, а в декабре обязал корпорацию выплатить штраф.

Источник: РИА Новости


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