Семинары-тренинги от «Локсит» и «В.Консалт»

Семинар 19 февраля 2019 года
Время проведения: с 10-00 до 12-00
Практикум по заполнению
новой справки 2-НДФЛ
Практикум проводит Посаженникова Татьяна Борисовна – доцент кафедры «Учета и банковского дела» НГТУ, аттесто-ванный аудитор, директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит», профессио-нальный бухгалтер и преподаватель ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус).
В программе практикума:
1. Форма для представления в ИФНС: особенности заполнения ключевых разделов.
2. Справка о доходах и суммах налога физического лица: кому и когда выдаем, нюансы заполнения.
Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – 1 000 рублей с НДС.
Для несопровождаемых клиентов – 2 000 рублей с НДС.
Практикум проводится в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516
Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru
Семинар 21 февраля 2019 года
Время проведения: с 13-00 до 18-00
Юридические практики в договорных отношениях:
комплексный анализ за 2018 год и перспективы 2019 года
Семинар проводят:
Зиновьев Константин Сергеевич – управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Опыт ведения дел в Арбитражных судах с 1995 года;
Русецкая Ольга Викторовна – практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ.
В программе семинара:
1. Новый взгляд на понятие сделок и обязательств.
2. Введение в активное использование условных сделок.
3. Сроки в сделках – обновлённые правила.
4. Недействительность сделок. Была ли ведена презумпция оспоримости? Отдельные виды недействительности.
5. Добросовестности в гражданском праве.
6. Свобода договора и основания его ограничения. Модели ограничения договорной свободы. Смешанные и непоименованные договоры.
И другое.
Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – 2 900 рублей с НДС.
Для несопровождаемых клиентов – 3 900 рублей с НДС.
Семинар проводится в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 516
Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru
СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
12 февраля
Время проведения: с 10-00 до 13-00
26 февраля
Время проведения: с 10-00 до 13-00
15 февраля
Время проведения: с 10-00 до 12-00
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Судебные, досудебные и внесудебные способы решения индивидуальных трудовых споров
Семинар-тренинг проводит Курганова Мария Викторовна –
эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт».
В программе семинара-тренинга:
1. Понятие индивидуального трудового спора (ТС). Тренд 2019 года: перевод работников в статус самозанятых.
2. Актуальность применения альтернативного разрешения ТС в трудовых отношениях.
3. Понятие и особенности альтернативного разрешения индивидуальных ТС.
4. Общая характеристика досудебных и внесудебных способов разрешения индивидуальных ТС.
5. Особенности разрешения индивидуальных ТС в судебном и альтернативном порядке.
6. Разрешение индивидуальных ТС путем переговоров.
7. Разрешение индивидуальных ТС
в комиссии по ТС (КТС).
И другое.
Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – бесплатно.
Для несопровождаемых клиентов – 1 000 рублей с НДС.
Семинары-тренинги проводятся в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725
Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru
СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ
14 февраля
Время проведения: с 10-00 до 13-00
С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ
21 февраля
Время проведения: с 10-00 до 13-00
С ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ
НДС, взносы, НДФЛ в годовом отчете
за 2018 год
Семинар-тренинг проводит Салахов Дмитрий Асхатович – директор ООО
«Консалтинговая компания «ГрандГриаль».
В программе практикума:
1. НДС
2. Взносы: классика
3. Взносы: экзотика
4. НДФЛ: отчетность
5. НДФЛ: остальное
6. Имущественные налоги.
Стоимость участия для клиентов компаний «Локсит» и «В.Консалт» – бесплатно.
Для несопровождаемых клиентов – 1 000 рублей с НДС.
Семинары-тренинги проводятся в Учебном Центре компании «Локсит»: Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф. 725
Необходима предварительная регистрация по телефонам: (383) 229-50-59, 287-44-62, либо на сайте www.loksit.ru или по e—mail: profedu@loksit.ru
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