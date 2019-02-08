Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! В 2018 году мы впервые провели фотомарафон «Мой папа». Снимков папа — было много! И мы повторяем акцию «Мой папа», посвящая ее Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе

, и, конечно, в газете 20 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту

с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 15 февраля 2019 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Мой папа Щербатенко Евгений

Александр Калинин

Папа Соничев Виталий, сын Соничев Никита

Мой папа Карен

Сергеев Виталий

сын Данила папа Алексей

Папа Иван и Полина

Папа Коля и Кира доченька

Папа Николай, дочь Кристина,сын Артём



Глебова Евочка с папочкой Глебовым Станиславом

Папа Андрей, сын Иван!

Мой папа самый лучший Жестков Николай

Мой папа Попов Сергей

Папа Паша и дочка Саша

Савченко-Артём

Папу-зовут-Илья-сына-зовут-Степан

Давлатов-Умеджон-наш-самый-хороший-папа

Константин-Гробок

Папа-Алексей-с-сыном-Максимом

Мой-папа

Папа-Вадик-и-сын-Савва

Папа Паша и дочка Саша[/caption]

Папа Игорь и сынок Ярослав

Папа Рома и сынок Илья

Саша Рябченко с сыном Глебом

Мой папа Городков Виктор

Мой папа Шарипов Алексей

Мой папа

Мой папа Некрасовы Егор и Надежда 48лет вместе и их дочь Елена

Мой папуля, Николай!

Папа Епифанов Антон, сын Тимур

Мой папа Шарипов Алексеи и дочка Лиза

Иванов Виталя дочь Кира

Папа Дмитрий и его дочурки Таисия и Варвара

Папа Константин с сыновьями Марком и Данилом

Сонечка и папа Дима

Долженко Александр-папа дочка Алина



Лучший папа на свете, Рользин Максим

папа Александр и сыночек Артемка

Мой папа

Мой папа

Мой папа