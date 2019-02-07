Мрут трудоспособные мужики России от пьянства

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире «Вести ФМ».

«Семьдесят процентов — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, < …> но и накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь».

Она также отметила, что острая смертность от алкоголя значительно снизилась, так как изменился рынок алкогольных напитков, стало меньше суррогатов.

Источник: РИА Новости