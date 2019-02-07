Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля

По данным гидрометцентра до 9 февраля 2019 года по Новосибирской области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35, местами сильные морозы минус 40 и ниже, сообщает МЧС по НСО.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности и не оставлять детей без присмотра, необходимо тепло одеваться и лучше воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов на личном транспорте.

В связи с экстремально холодной погодой на территории Новосибирской области возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения, не исключен рост количества пожаров и случаев обморожения людей.

Населению при сильных морозах необходимо воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно внимательно нужно следить за детьми.

Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь многослойно — прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

При обморожении нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квалифицированную помощь. Согревание должно происходить постепенно, следует укутаться в теплую одежду и выпить теплого чая. Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя – через микротрещины можно занести инфекцию.

Рекомендации при сильных морозах:

— быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем;

-особое внимание уделить печному отоплению и бытовым электроприборам, полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не перекаливать печи и не перегружать электросеть, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы ;

— по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте, а также на удаленные расстояния.

101 – телефон пожарно-спасательной службы МЧС России. 112 –единый телефон вызова экстренных оперативных служб.