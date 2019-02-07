Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии

Суд освободил из колонии полковника Квачкова в связи с декриминализацией 282-й статьи
Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Квачкова Андрей Виканов.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересмотре приговора. Прокуратура поддержала просьбу защиты.
Виканов предположил, что его подзащитного выпустят на свободу 19 февраля, поскольку десять дней после решения суда закончатся 17-го числа, а это выходной день.
В 2010 году Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Дело о мятеже и терроризме возбудили на следующий день после оправдательного приговора по первому делу Квачкова — о подготовке покушения на Анатолия Чубайса.
В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) за видеообращение из колонии.
В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК. Теперь уголовная ответственность за экстремизм в интернете и прессе будет наступать, если это нарушение совершили более одного раза в течение года.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10