КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам
Продам
Продам комнату, 79231769751
Продам комнаты, 79231769751
Продам 2-ю
Продам 2-х квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска

Мрут трудоспособные мужики России от пьянства

Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области

Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии

Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля

Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио

Губернаторский контроль: Стоматологию в Бердске открыть в первом полугодии!

На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии

В 2010 году Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

7.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии

Суд освободил из колонии полковника Квачкова в связи с декриминализацией 282-й статьи

Зубово-Полянский районный суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику Владимиру Квачкову и освободил его от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Квачкова Андрей Виканов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересмотре приговора. Прокуратура поддержала просьбу защиты.

Виканов предположил, что его подзащитного выпустят на свободу 19 февраля, поскольку десять дней после решения суда закончатся 17-го числа, а это выходной день.

В 2010 году Квачкова арестовали по обвинению в содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Спустя три года полковника приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Дело о мятеже и терроризме возбудили на следующий день после оправдательного приговора по первому делу Квачкова — о подготовке покушения на Анатолия Чубайса.

В августе 2017 года Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) за видеообращение из колонии.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК. Теперь уголовная ответственность за экстремизм в интернете и прессе будет наступать, если это нарушение совершили более одного раза в течение года.

Источник: zona.media


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Губернатор Травников: о фейковых новостях, критике власти и уверенности в Бердске Взять под контроль дом-долгострой просят Андрея Травникова дольщики из Бердска Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика