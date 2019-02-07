Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области

На прошедшей неделе в г. Новосибирске произошло повышение цен на все марки автомобильного бензина на 0,1%. Вместе с тем цены на дизельное топливо понизились на 0,1%.

Средние потребительские цены и изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске

Вид топлива На дату регистрации 21 января 28 января 4 февраля рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации Бензин автомобильный 42,10 100,6 42,08 100,0 42,20 100,1 в том числе:

марки АИ-92 40,80 100,6 40,78 100,0 40,81 100,1 марки АИ-95 43,80 100,6 43,79 100,0 43,81 100,1 марки АИ-98 49,70 100,7 49,67 99,9 49,70 100,1 Дизельное топливо 48,32 99,1 48,31 100,0 48,28 99,9

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,20 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 47,55 до 49,90 рубля за 1 литр.

Источник: Новосибирскстат