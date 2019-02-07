КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2-ю кв-ру ул. Спортивная, д.1 / 89134819144
Продам
Продам
Продам комнату, 79231769751
Продам комнаты, 79231769751
Продам 2-ю
Продам 2-х квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска

Мрут трудоспособные мужики России от пьянства

Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области

Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии

Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля

Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио

Губернаторский контроль: Стоматологию в Бердске открыть в первом полугодии!

На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области

Правда, всего лишь на 0,1%. Дизельное топливо стоит от 47,55 до 49,90 рубля за 1 литр. Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41 рубля за 1 литр.

7.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
 

Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области

На АЗС Бердска самый популярный бензин марки Аи-92

На прошедшей неделе в г. Новосибирске произошло повышение цен на все марки автомобильного бензина на 0,1%. Вместе с тем цены на дизельное топливо понизились на 0,1%.

 Средние потребительские цены и изменение цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске

Вид топлива На дату регистрации
21 января 28 января 4 февраля
рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации рублей за литр в % к предыдущей дате регистрации
Бензин автомобильный 42,10 100,6 42,08 100,0 42,20 100,1
в том числе:
марки АИ-92		 40,80 100,6 40,78 100,0 40,81 100,1
марки АИ-95 43,80 100,6 43,79 100,0 43,81 100,1
марки АИ-98 49,70 100,7 49,67 99,9 49,70 100,1
Дизельное топливо 48,32 99,1 48,31 100,0 48,28 99,9

 На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,20 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-98 – от 48 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо – от 47,55 до 49,90 рубля за 1 литр.

Источник: Новосибирскстат


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Губернатор Травников: о фейковых новостях, критике власти и уверенности в Бердске Взять под контроль дом-долгострой просят Андрея Травникова дольщики из Бердска Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика