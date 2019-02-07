Академгордок 2.0: За миллиард рублей перестроят школу № 9 в Бердске
Министр наук Новосибирской области сообщил, что строительство запланировано на 2019-2021 года. Новое здание вместит в себя 1 000 учеников. Реконструкция произойдет в рамках программы «Академгородок 2.0». (ВИДЕО)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совещался с чиновниками Бердска о планах развития города
Об участии организаций, учреждений и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0» рассказал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Бердска Евгению Шестернину министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев в бердской мэрии сегодня, 7 февраля.
По мнению министра науки важным элементом в программе «Академгородок 2.0» является развития проектов социальной культуры. Так, в рамках проекта запланировано строительство нового здания бердской школы № 9.
-Школа построена в середине прошлого века, сегодня ее мощность недостаточна. Предполагается построить школу на 1000 мест, организация учебного процесса. Масштаб оценивается в миллиард рублей. Реализация проекта запланирована на 2019 -2021 год.
Напомним, что ровно год назад в Академгородке состоялось заседание совета по науке и образованию под руководством президента страны Владимира Путина. Спустя несколько месяцев вышли поручения правительства России, в их числе задание по разработке плана развития Академгородка. В течение 2018 года план был разработан и представлен на «Технопроме -2018».
Автор видео Марина Волкова
Стратегия развития региона расписана до 2035 года не только в сфере науки, но и образования, цифровой экономики, культуры.
— В основе плана лежат научные и технологические проекты, но план развития Новосибирской области включает в себя идеи и по развитию социальной, инженерной и транспортной структуры. План комплексный, сбалансированы движения по реализации всех составляющих развития территории, ведь это является принципиально важным для успешного достижения задач, — отметил Алексей Васильев.
Министр подчеркнул, что развиваться будет не только территория верхней зоны Академгородка, но и в радиусе 20 километров от научного центра. В программу попадает и Бердск, а его руководство сегодня активно участвует в разработке плана по целому ряду направлений. Так, в рамках агломерационного соглашения чиновники Бердска готовят документы территориального планирования и зонирования планировки города.
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Правильно здание перестроить и коллектив заодно.
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а вот и косвенные свидетельства, что частный сектор вокруг школы буду сносить и строить многоэтажные дома…
а там глядишь и от нового вокзала пустят метро
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Частный сектор много где собираются сносить. И градостроительный план нужен в первую очередь для того, чтобы было финансирование на выкуп земли у собственников.
По сути жильцы частного сектора заложники двух законов, которые вкратце формулируются так:
1. Если земля пойдет на нужды общества (строительство школы, дороги) — ее можно изъять по закону. Будет компенсация. Отвертеться невозможно. Теоретически можно снести дом и все постройки и сдать землю в аренду.
2. Градостроительные нормы и СНиП. По этим нормам во-первых, в текущем частном секторе нигде не соблюдаются ни противопожарные нормы, ни градостроительные (расстояния от границ участка как минимум). Во-вторых, все дома старше 50 лет по действующим нормам уже приравниваются к ветхому жилью. То есть если подходить формально, то нужно расселять (и формально это благо! ) почти весь частный сектор (за исключением тех, кто строил дома заново, а не реконструировал их).
Из п.2. вытекает невозможность хозяев старых частных домов застраховать их от пожаров, так как стоимость выплат будет равна нулю. При этом, как бы вы не следили за домом, как бы не реконструировали, утепляли и так далее, если по документам он старый и выходит за срок эксплуатации — вы ничего не докажите и не оспорите.
Поэтому нужно понимать, что направление с перестройкой города задано и, если, в нашей экономике будет не хуже чем сейчас оно будет выдерживаться — и школу 9-ю перестроят со сносом домов на смежных улицах (Школьная, Щетинкина) — если не уберут ОБОП в другое место, и
ул.Горького расширят во всех местах частного сектора для продолжения в микрорайон.
А поскольку не отвертеться, лучше подготовиться. Орать бесполезно. Никто и слушать не будет. Нужно действовать. Как? Тут каждый должен решать для себя. Законы читать, документы оформлять, подписи собирать массово и протестовать. Требовать новую землю со всеми коммуникациями, асфальтированными дорогами и так далее.
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