Академгордок 2.0: За миллиард рублей перестроят школу № 9 в Бердске

Об участии организаций, учреждений и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0» рассказал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Бердска Евгению Шестернину министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев в бердской мэрии сегодня, 7 февраля.

По мнению министра науки важным элементом в программе «Академгородок 2.0» является развития проектов социальной культуры. Так, в рамках проекта запланировано строительство нового здания бердской школы № 9.

-Школа построена в середине прошлого века, сегодня ее мощность недостаточна. Предполагается построить школу на 1000 мест, организация учебного процесса. Масштаб оценивается в миллиард рублей. Реализация проекта запланирована на 2019 -2021 год.

Напомним, что ровно год назад в Академгородке состоялось заседание совета по науке и образованию под руководством президента страны Владимира Путина. Спустя несколько месяцев вышли поручения правительства России, в их числе задание по разработке плана развития Академгородка. В течение 2018 года план был разработан и представлен на «Технопроме -2018».

Автор видео Марина Волкова



Стратегия развития региона расписана до 2035 года не только в сфере науки, но и образования, цифровой экономики, культуры.

— В основе плана лежат научные и технологические проекты, но план развития Новосибирской области включает в себя идеи и по развитию социальной, инженерной и транспортной структуры. План комплексный, сбалансированы движения по реализации всех составляющих развития территории, ведь это является принципиально важным для успешного достижения задач, — отметил Алексей Васильев.

Министр подчеркнул, что развиваться будет не только территория верхней зоны Академгородка, но и в радиусе 20 километров от научного центра. В программу попадает и Бердск, а его руководство сегодня активно участвует в разработке плана по целому ряду направлений. Так, в рамках агломерационного соглашения чиновники Бердска готовят документы территориального планирования и зонирования планировки города.