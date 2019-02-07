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Губернатор одобрил лифт для инвалидов в построенном бизнесменом Голубевым Центре соцпомощи Бердска

На первый взгляд Андрею Травникову показалось тесновато в центре. Пока он не попал на второй этаж. (ВИДЕО)

7.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.
 
Губернатор одобрил лифт для инвалидов в построенном бизнесменом Голубевым Центре соцпомощи Бердска

Андрей Травников прошелся по широким коридорам и светлым кабинетам нового здания Центра соцпомощи

Одним из учреждений, которое посетил 7 ноября с рабочим визитом в Бердск губернатор Андрей Травников, стал Центр социальной помощи населению.

— По ощущениям, тесновато, — войдя в небольшой холл, сказал Андрей Травников.

Это только прихожая, пояснил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Вице-мэр по социальной политике Сергей Носов рассказал губернатору историю переселения нескольких служб в новое помещение.

— Центр в 1993 году переехал в старый детсад. Он до этого существовал 40 лет. И 25 лет там находился центр. Здание в 2015 году было признано аварийным. Мы искали вариант. При поддержке Виктора Голубева, он предложил инвестировать этот проект, мы сразу согласовывали размещение. Что нас интересовало? Это маломобильные группы: инвалиды, люди старшего поколения, мамы с колясками. Понятно, что в старое помещение этим людям было невозможно попасть. И всегда возникали проблемы, — рассказал Носов.

Автор видео Галина Панчева

Чтобы решить проблему маломобильных групп, сделали для них два пандуса, на первом этаже открыли кабинет, есть туалет для инвалидов, оборудованный поручнями, лифт для инвалидов и мам с колясками.

Возможно, такого удобства и не было бы, если бы не консультации с той категорией граждан, для которых это все делали, отметил Носов. Они подсказали некоторые идеи, например установить перила на лестнице с двух сторон. На тот случай, если у инвалида после инсульта разбита одна из сторон, а он хочет пройтись по лестнице, а не подниматься на лифте.


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(2) Комментариев

  1. Дмитрий

    Сергей Анатольевич один реально работающий представитель администрации Бердска.

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  2. Новый мэр

    А что же у вас строитель,строил спец здание не учитывая специфику? А теперь надо ещё вложить что бы его довести до ума. На стадии проекта Носов не мог консультироваться с инвалидами?.делетанты это а не специалисты.Носов не секрет, давно у Голубева на прикорме.

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