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Запрет на роды: закрыли роддом из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Бурятии

С августа 2018 года главврач приостановил работа родильного отделения больницы из-за отсутствия врачей. Женщины не рожали и не получали помощь специалистов.

7.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Запрет на роды: закрыли роддом из за отсутствия акушеров гинекологов в Бурятии

В Бурятии больница закрыла родильное отделение из-за отсутствия врачей

Прокуратура Прибайкальского района выявила нарушение прав беременных женщин местной центральной районной больницей. При этом проверка проведена по обращениям граждан и сообщениям в СМИ.

Было установлено, что приказом главного врача Прибайкальской ЦРБ с августа 2018 года была приостановлена работа родильного отделения больницы из-за отсутствия врачей акушеров-гинекологов. В результате здесь не проводилось стационарное лечение как в гинекологическом отделении ЦРБ. Так и не обеспечивалась медицинская помощь в фельдшерско-акушерских пунктах в Нестерово, Кике и Зырянске.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокурором района было направлено в местный суд исковое заявление с требованием обязать ЦРБ укомплектовать штат медперсоналом и обеспечить деятельность отделения по профилю «акушерство и гинекология». Требования прокурора были удовлетворены.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии отмечают, что в районной больнице сейчас организован прием женщин врачами акушерами-гинекологами, а также решен вопрос медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах в селах.

Источник: ulan.mk.ru


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