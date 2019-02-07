Запрет на роды: закрыли роддом из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Бурятии

Прокуратура Прибайкальского района выявила нарушение прав беременных женщин местной центральной районной больницей. При этом проверка проведена по обращениям граждан и сообщениям в СМИ.

Было установлено, что приказом главного врача Прибайкальской ЦРБ с августа 2018 года была приостановлена работа родильного отделения больницы из-за отсутствия врачей акушеров-гинекологов. В результате здесь не проводилось стационарное лечение как в гинекологическом отделении ЦРБ. Так и не обеспечивалась медицинская помощь в фельдшерско-акушерских пунктах в Нестерово, Кике и Зырянске.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокурором района было направлено в местный суд исковое заявление с требованием обязать ЦРБ укомплектовать штат медперсоналом и обеспечить деятельность отделения по профилю «акушерство и гинекология». Требования прокурора были удовлетворены.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии отмечают, что в районной больнице сейчас организован прием женщин врачами акушерами-гинекологами, а также решен вопрос медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах в селах.

Источник: ulan.mk.ru